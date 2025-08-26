गोरखपुर : योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद गोरखपुर पहुंचे. मंगलवार को उन्होंने एनेक्सी भवन सभागार में प्रेस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे. उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड नेताओं से पार्टी सावधान रहे.

मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने पत्रकारों को किया संबोधित. (Video credit: ETV Bharat)

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि, निषाद पार्टी की नींव गोरखपुर से रखी गई है, लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश के कुछ नेता लगातार पार्टी और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि 'निषाद आरक्षण' का निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह उसकी ही सरकार है, जबकि निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी है.

उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही स्तर पर इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल हो रही है. मगर कुछ तथाकथित निषाद नेता समाज और पार्टी को गुमराह कर केवल कड़वाहट फैलाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता त्रेता युग से ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के साथ रहा है और हम उसी आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं.

पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में डॉ संजय ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि पूरा विधानसभा ‘निषादमय’ हो जाए और 403 में से 403 विधायक निषाद जीत कर आएं. लेकिन एक सवाल है, जो लोग निषादों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, क्या वे भाजपा से यह गारंटी लेकर आए हैं कि 2027 में उन्हें टिकट मिलेगा? 2024 में भी तो वे खाली हाथ ही रह गए.

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, सुभासपा, अपना दल, निषाद पार्टी और रालोद. अगर भाजपा को हम पर भरोसा है कि हम अपने समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ भी भाजपा को मिल रहा है, तो यह रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यदि भरोसा नहीं है तो साफ कह दें और गठबंधन खत्म कर दें.

डॉ. निषाद ने कहा कि किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जीत केवल भाजपा की थी. यह जीत सभी सहयोगी दलों के योगदान से मिली है. 2018 की जीत सबको याद रखनी चाहिए. 2022 के चुनाव में जब रालोद और राजभर भाई समाजवादी पार्टी से जुड़े, तो उनकी संख्या समाजवादी पार्टी की संख्या 45 से बढ़कर 125 हो गई थी. बाकी आप सभी समझदार हैं.

