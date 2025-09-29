ETV Bharat / state

राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर भड़की झारखंड की मंत्री, बोलीं- बीजेपी की सरपरस्ती में दिया है बयान

बीजेपी प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को गोली मारने वाले बयान पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Minister Dipika Pandey Singh
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Etv Bharat)
रांची/गोड्डा: बीजेपी प्रवक्ता की ओर से राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता पिंटू द्वारा राहुल गांधी को छाती पर गोली मारने वाले बयान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की जुबान नहीं है, यह बीजेपी की उस जहरीली राजनीति का नतीजा है जो दिन-रात नफरत, हिंसा और जहर उगलती है.

लोकतंत्र की आत्मा पर हमला

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने आगे कहा कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिनके नेतृत्व को देश की जनता सुन और स्वीकार कर रही है, उनके विरुद्ध खुलेआम हत्या की धमकी दी जा रही है. यह केवल एक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर जोरदार हमला है.

जानकारी देती मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Etv Bharat)

कांग्रेस नहीं दोहराएगी इतिहास: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि हम याद दिलाना चाहते हैं कि पहले ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को हिंसा और साजिश का शिकार होते देखा है. कांग्रेस पार्टी और देश के लोग किसी भी हालत में उस इतिहास को दोहराने नहीं देंगे.

राहुल गांधी की यात्राओं की जानकारी की जाती है लीक

कांग्रेस नेता दीपिका पांडेय सिंह ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लगातार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है. उनकी यात्राओं की जानकारी लीक की जाती है. सुरक्षा कवच को कमजोर किया जाता है, यह सब सुनियोजित षड्यंत्र नहीं तो और क्या है?

बीजेपी प्रवक्ता पर कानूनी कार्रवाई की मांग

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देश से माफी मांगनी चाहिए. विपक्ष के नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है और सबसे जरूरी है कि आपके प्रवक्ता जो खुलेआम 'हत्या' की बात करते हैं, उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है, तो साफ है कि वे पूरी नफरत की राजनीति बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सरपरस्ती में कर रहे है.

कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे (Etv Bharat)

आलोक दुबे ने दी आंदोलन की चेतावनी

इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे का भी बयान सामने आया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पिंटू महादेव पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी और बीजेपी विधायक, सांसद का घेराव किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की आवाज को गोलियों से नहीं दबाया जा सकता क्योंकि वे डरने वाले नहीं हैं और न ही लोकतंत्र को धमकियों से रोका जा सकता है.

