ETV Bharat / state

राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर भड़की झारखंड की मंत्री, बोलीं- बीजेपी की सरपरस्ती में दिया है बयान

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 29, 2025 at 6:11 PM IST 3 Min Read