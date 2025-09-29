राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर भड़की झारखंड की मंत्री, बोलीं- बीजेपी की सरपरस्ती में दिया है बयान
बीजेपी प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को गोली मारने वाले बयान पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
रांची/गोड्डा: बीजेपी प्रवक्ता की ओर से राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता पिंटू द्वारा राहुल गांधी को छाती पर गोली मारने वाले बयान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की जुबान नहीं है, यह बीजेपी की उस जहरीली राजनीति का नतीजा है जो दिन-रात नफरत, हिंसा और जहर उगलती है.
लोकतंत्र की आत्मा पर हमला
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने आगे कहा कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिनके नेतृत्व को देश की जनता सुन और स्वीकार कर रही है, उनके विरुद्ध खुलेआम हत्या की धमकी दी जा रही है. यह केवल एक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर जोरदार हमला है.
कांग्रेस नहीं दोहराएगी इतिहास: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि हम याद दिलाना चाहते हैं कि पहले ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को हिंसा और साजिश का शिकार होते देखा है. कांग्रेस पार्टी और देश के लोग किसी भी हालत में उस इतिहास को दोहराने नहीं देंगे.
भाजपा प्रवक्ता पिंटू का आदरणीय श्री @RahulGandhi जी को छाती पर गोली मारने वाला बयान केवल एक व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि भाजपा की नफरत और हिंसा की राजनीति का परिणाम है।— Dipika Pandey Singh (@DipikaPS) September 29, 2025
आज हालात ऐसे हैं कि देश के विपक्षी नेता, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, के खिलाफ खुलेआम हत्या की धमकी दी जा रही है।… pic.twitter.com/mmbk9H71WV
राहुल गांधी की यात्राओं की जानकारी की जाती है लीक
कांग्रेस नेता दीपिका पांडेय सिंह ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लगातार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है. उनकी यात्राओं की जानकारी लीक की जाती है. सुरक्षा कवच को कमजोर किया जाता है, यह सब सुनियोजित षड्यंत्र नहीं तो और क्या है?
बीजेपी प्रवक्ता पर कानूनी कार्रवाई की मांग
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देश से माफी मांगनी चाहिए. विपक्ष के नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है और सबसे जरूरी है कि आपके प्रवक्ता जो खुलेआम 'हत्या' की बात करते हैं, उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है, तो साफ है कि वे पूरी नफरत की राजनीति बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सरपरस्ती में कर रहे है.
आलोक दुबे ने दी आंदोलन की चेतावनी
इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे का भी बयान सामने आया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पिंटू महादेव पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी और बीजेपी विधायक, सांसद का घेराव किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की आवाज को गोलियों से नहीं दबाया जा सकता क्योंकि वे डरने वाले नहीं हैं और न ही लोकतंत्र को धमकियों से रोका जा सकता है.
