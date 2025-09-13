उद्यान मंत्री बोले- रूफ टॉप गार्डेनिंग से संवरेगा शहरी जीवन, यूपी के तीन शहरों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
लखनऊ : उद्यान, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रूफ टॉप गार्डेनिंग शहरी क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने का आधुनिक और उपयोगी तरीका है. इससे न केवल वातावरण में हरियाली बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को घर पर ही शुद्ध और जैविक सब्जियां-फल उपलब्ध होंगे.
उद्यान निदेशालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छतों पर सब्जियों, फलों, औषधीय पौधों और मसालों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए. इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव आईआईवीआर वाराणसी के तकनीकी सहयोग से बनाकर भारत सरकार से अनुमोदन कराया जाएगा.
मंत्री ने बताया कि योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीमित स्थानों में हरियाली बढ़ाने और शहरी जीवन को स्वस्थ बनाने का यह एक बेहतरीन माध्यम होगा.
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा ने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए नागरिकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. साथ ही लोगों को नि:शुल्क किट और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि यह पहल शहरी जीवनशैली में हरियाली का नया अध्याय जोड़ने के साथ-साथ नागरिकों को स्वास्थ्य और ताजगी से भी जोड़ेगी. बैठक में निदेशक उद्यान डॉ. बी.पी. राम, वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक सर्वेश कुमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
