उद्यान मंत्री बोले- रूफ टॉप गार्डेनिंग से संवरेगा शहरी जीवन, यूपी के तीन शहरों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; Social Media )

लखनऊ : उद्यान, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रूफ टॉप गार्डेनिंग शहरी क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने का आधुनिक और उपयोगी तरीका है. इससे न केवल वातावरण में हरियाली बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को घर पर ही शुद्ध और जैविक सब्जियां-फल उपलब्ध होंगे.

उद्यान निदेशालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छतों पर सब्जियों, फलों, औषधीय पौधों और मसालों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए. इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव आईआईवीआर वाराणसी के तकनीकी सहयोग से बनाकर भारत सरकार से अनुमोदन कराया जाएगा.

मंत्री ने बताया कि योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीमित स्थानों में हरियाली बढ़ाने और शहरी जीवन को स्वस्थ बनाने का यह एक बेहतरीन माध्यम होगा.