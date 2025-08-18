बरेली: बरेली के सर्किट हाउस में रविवार को उत्तर प्रदेश के पशुधन में दूध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए राहुल गांधी और विपक्ष पर हमला किया. उन्होंने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर कहा, यह सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन के खतरनाक आदमी के बयान पर कहा, हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खतरनाक है उन लोगों के लिए जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं.

जनता को नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा: धर्मपाल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है. भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें, इसलिए मांग रही है कि वो संविधान को बदलेगी, आरक्षण समाप्त कर देगी, जो नागरिक सुविधाएं मिल रही है, आरक्षित आरक्षण में उन्हें समाप्त कर देगी. ठीक उसी पैटर्न पर राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए. जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तब इनको ईवीएम मशीन बहुत अच्छी लगती है. जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन पर यह वोट चोरी का आरोप लगाते हैं. ये धारणा नर्थ्या है, जनता को गुमराह करने का एक सिस्टम है. अब जनता इनको गुमराह करने में नहीं आएगी. समय आने पर इनका जवाब देगी. अब देश की जनता को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है.

मंत्री धर्मपाल सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मलिकार्जुन खड़के के बहुत खतरनाक लोग के बयान पर धर्मपाल सिंह ने कहा, हां खतरनाक हैं मोदी जी, खतरनाक हैं उन अपराधियों को जो जनता पर के नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं. मोदी जी खतरनाक हैं, आतंकवादियों को ठिकाने मात्र 20 मिनट में समाप्त कर देते हैं. इसलिए मोदी जी ऐसे लोग को खतरनाक दिखाई देते हैं. आज मोदी जी का मान दुनिया में बढ़ा है.

धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है. चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम नहीं करता. चुनाव आयोग बहुत ठीक से काम करता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हमेशा होता रहे.



