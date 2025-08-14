पाकुड़: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह गुरुवार को पाकुड़ पहुंचीं. मंत्री का स्वागत कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया. मंत्री ने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से वार्ता की और स्थानीय जन समस्याओं से अवगत हुईं. मंत्री ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की और जिले में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की.

मनरेगा कर्मियों की मांगों पर सरकार गंभीरः मंत्री

बैठक के बाद ईटीवी भारत से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य में मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान हो, मटेरियल की राशि मिले और कार्यों में तेजी आए इसके लिए शासन और प्रशासन गंभीर है. मनरेगा कर्मियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों का समय पर वेतन भुगतान, वेतन में बढ़ोतरी, मनरेगा में थर्ड ग्रेड कर्मियों का नजारत से भुगतान करने, एजेंसी से मुक्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की मांगें काफी पुरानी हैं और उस पर विचार किया जा रहा है.

पाकुड़ में बयान देतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

'सभी मनरेगा कर्मी मन लगाकर काम करें'

मंत्री ने कहा कि मनरेगा कर्मी मन लगाकर काम करें, उनके हितों का ख्याल सरकार रखेगी. मंत्री ने कहा कि जहां तक आउटसोर्सिंग की बात है तो एजेंसी को लेकर काफी शिकायतें मिल रही हैं और इसके विकल्प को लेकर भी विभाग विचार-विमर्श कर रहा है. मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा समय पर बकाया राशि नहीं देने और झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

15 अगस्त को पाकुड़ में झंडोत्तोलन करेंगी मंत्री

आपको बता दें कि सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह 15 अगस्त को पाकुड़ जिला मुख्यालय के मुख्य समारोह स्थल रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में झंडोत्तोलन करेंगी. स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

