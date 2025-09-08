ETV Bharat / state

गुआ शहीद दिवसः मंत्री दीपक बिरुआ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा- झारखंड की बनी अलग पहचान

गुआ गोलीकांड के शहीदों को मंत्री दीपक बिरुआ ने श्रद्धांजलि दी और उन्हे नमन किया.

Minister Deepak Birua paid tribute to the martyrs of Gua firing incident
मंत्री दीपक बिरुआ (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025

चाईबासा: जगन्नाथपुर अनुमंडल स्थित गुआ में गोलीकांड के शहीदों को नमन कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुआ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. उन्होंने गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि आंदोलनकारियों को सबसे पहले सम्मान देने का कार्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही शुरू किया है. हेमंत सोरेन 2014 में पहली बार एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गुआ आकर शहीदों के परिजनों को नौकरी देने का कार्य किया. आंदोलनकारी पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई है, उसमें आंशिक संशोधन हुआ वह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देन है, जिन्होंने आंदोलनकारी को सम्मान देने का काम किया.

सरकार का प्रयास है, कि वैसे जो भी झारखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं, उसे भी सम्मान दिया जाए. सरकार में दोबारा आने के बाद हेमंत सोरेन झारखंड को अग्रणी राज्य के रूप में लाने का कार्य कर रहे हैं. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से झारखंड राज्य की एक अलग पहचान बनी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना लागू कर गरीबों को घर देने का काम किया. सर्वजन पेंशन योजना चालू किया,

माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए मंइयां सम्मान योजना की शुरुआत की, जिससे सभी आहर्ताधारी 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 2500₹ प्रतिमाह की राशि सम्मान स्वरूप दी जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया. मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना. इस योजना के माध्यम से बहुत से ऐसे गांव हैं, टोला है जहां अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं है वहां 2026 तक पूरे झारखंड में बिजली पहुंचाने का कार्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं.

ऐसे लोग जो 200 यूनिट तक बिजली जला नहीं पाते हैं, वैसे लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दी जा रही है. शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कार्य किए जा रहे हैं. जिस राज्य की शिक्षा बेहतर होगी, उस राज्य को विकास के दौर में अग्रणी माना जाएगा. इसलिए विगत दिनों 15 हजार से भी अधिक सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री ने पक्कीकरण करने का कार्य किया है. ऐसी और भी सड़के हैं, जिसे आरसीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है.

शिक्षा को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का प्रयास किया है. मानकी मुंडाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री न्याय के लिए सर्वप्रथम सेरेंगसिया में उद्घाटन करके एक नई शुरुआत की गई है. उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि सभी मिलकर झारखंड राज्य को आगे बढ़ने का कार्य करेंगे.

गुआ गोलीकांड शहादत दिवस पर राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने शहीदों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने शहीदों के शिलापट पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. मंत्री ने कहा कि गुआ गोलीकांड के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. उनके संघर्ष और त्याग ने समाज को न्याय और अधिकार की लड़ाई के लिए प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है.

