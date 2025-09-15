25 साल पहले नक्सलियों ने आवासीय विद्यालय को बम से उड़ाया था, उसे दोबारा बनाने की मंत्री की पहल
मंत्री चरमा लिंडा ने धनबाद के दौरे पर टुंडी विधायक मुथरा महतो के साथ मुलाकात की.
Published : September 15, 2025 at 8:09 PM IST
धनबादः कल्याण मंत्री चमरा लिंडा सोमवार को धनबाद पहुंचे. सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. मंत्री चमरा लिंडा टुंडी विधायक सह सचेतक मथुरा महतो से मुलाकात के लिए पहुंचे.
हजारीबाग में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी. इस एनकाउंटर पर मंत्री ने कहा कि इसी तरह से झारखंड में नक्सलियों का सफाया होता रहेगा. साथ नक्सलियों द्वारा उड़ाए गए आवासीय विद्यालय के फिर से खोले जाने की बात उन्होंने कही है. साथ ही गुरुजी के पोखरिया आश्रम जाकर मिट्टी को नमन करने की बात मंत्री ने कही है.
धनबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि साल 2000 में माओवादियों के द्वारा एक आवासीय विद्यालय में विस्फोट किया गया था. विस्फोट के कारण संचालन बंद हो गया था. उसी आवासीय विद्यालय को फिर से शुरू कराने की योजना है.
उन्होंने कहा कि उस समय इलाके में माओवादियों का बहुत अधिक वर्चस्व था, यह अच्छी बात है कि अब ऐसा नहीं है. झारखंड समेत अन्य राज्य भी माओवादियों से जूझ रहे थे. वोटिंग भी माओवादियों के कारण उस समय प्रभावित रहती थी लेकिन आने वाले समय में नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा.
बता दें कि साल 2000 में टुंडी के पलमा में नक्सलियों द्वारा एक आदिवासी छात्रावास को बम से उड़ा दिया गया था. पुलिस की पेट्रोलिंग अक्सर स्कूलों में ही कैंप करती थी. जिस कारण नक्सलियों ने आवासीय स्कूल को विस्फोट कर उड़ाया था. इसके बाद आदिवासी आवासीय छात्रावास का दोबारा निर्माण नहीं किया जा सका. कल्याण विभाग से स्कूल के फिर से निर्माण के लिए करीब 46 लाख का फंड भी आवंटन हुआ.
