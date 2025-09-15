ETV Bharat / state

25 साल पहले नक्सलियों ने आवासीय विद्यालय को बम से उड़ाया था, उसे दोबारा बनाने की मंत्री की पहल

मंत्री चरमा लिंडा ने धनबाद के दौरे पर टुंडी विधायक मुथरा महतो के साथ मुलाकात की.

Minister Chamra Linda took initiative to rebuild residential school destroyed by Naxalites 25 years ago in Dhanbad
धनबाद पहुंचे मंत्री चमरा लिंडा का स्वागत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः कल्याण मंत्री चमरा लिंडा सोमवार को धनबाद पहुंचे. सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. मंत्री चमरा लिंडा टुंडी विधायक सह सचेतक मथुरा महतो से मुलाकात के लिए पहुंचे.

हजारीबाग में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी. इस एनकाउंटर पर मंत्री ने कहा कि इसी तरह से झारखंड में नक्सलियों का सफाया होता रहेगा. साथ नक्सलियों द्वारा उड़ाए गए आवासीय विद्यालय के फिर से खोले जाने की बात उन्होंने कही है. साथ ही गुरुजी के पोखरिया आश्रम जाकर मिट्टी को नमन करने की बात मंत्री ने कही है.

मंत्री चमरा लिंडा का बयान (ETV Bharat)

धनबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि साल 2000 में माओवादियों के द्वारा एक आवासीय विद्यालय में विस्फोट किया गया था. विस्फोट के कारण संचालन बंद हो गया था. उसी आवासीय विद्यालय को फिर से शुरू कराने की योजना है.

उन्होंने कहा कि उस समय इलाके में माओवादियों का बहुत अधिक वर्चस्व था, यह अच्छी बात है कि अब ऐसा नहीं है. झारखंड समेत अन्य राज्य भी माओवादियों से जूझ रहे थे. वोटिंग भी माओवादियों के कारण उस समय प्रभावित रहती थी लेकिन आने वाले समय में नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा.

बता दें कि साल 2000 में टुंडी के पलमा में नक्सलियों द्वारा एक आदिवासी छात्रावास को बम से उड़ा दिया गया था. पुलिस की पेट्रोलिंग अक्सर स्कूलों में ही कैंप करती थी. जिस कारण नक्सलियों ने आवासीय स्कूल को विस्फोट कर उड़ाया था. इसके बाद आदिवासी आवासीय छात्रावास का दोबारा निर्माण नहीं किया जा सका. कल्याण विभाग से स्कूल के फिर से निर्माण के लिए करीब 46 लाख का फंड भी आवंटन हुआ.

इसे भी पढे़ं- नक्सली सहदेव की पत्नी का दावा, कहा- पति को मुख्यधारा में लाने का किया था प्रयास

इसे भी पढ़ें- धनबाद में पुलिस जवान की गोली लगने से मौत, नक्सली इलाके टुंडी में थी पोस्टिंग

इसे भी पढ़ें- टुंडी के पोखरिया आश्रम में बसती हैं गुरुजी की यादें, दिशोम गुरु के जाने से पसरा है मातम

For All Latest Updates

TAGGED:

आवासीय स्कूल को नक्सलियों ने उड़ायाMINISTER CHAMRA LINDATUNDI MLA MATHURA MAHTODHANBADMINISTER VISIT TO DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.