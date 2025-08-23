रांचीः झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है. यहां की राजनीति और योजनाएं आदिवासी हित से ज्यादा से प्रभावित होती हैं. रघुवर दास के एक टर्म को छोड़कर यहां की सत्ता की कमान अलग-अलग दलों के आदिवासी नेताओं के हाथों में ही रही है. यहां सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विधानसभा से पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है लेकिन यहां अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं है.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने जब सवाल उठाया तो एसटी-एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तीन माह के भीतर इसकी नियमावली बन जाएगी और अगला सत्र आने से पहले आयोग का गठन भी हो जाएगा. अब सवाल है कि क्या यह वादा पूरा हो गया है, जिसका जवाब है नहीं.

'राज्य जनजाति आयोग क्यों है जरूरी'

रांची के खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने 6 मार्च 2025 को बजट सत्र के दौरान सदन में इस सवाल को उठाया था. उन्होंने चिंता जतायी थी कि राज्य में एसटी आयोग का गठन नहीं होने से अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजातियों की रक्षा के लिए बने कानून, अधिनियमों, उपनियमों और उपबंधों की समीक्षा और सही निगरानी नहीं हो पा रही है. इसलिए सरकार को बताना चाहिए कि इसका गठन कबतक होगा.

सदन की कार्यवाही में शामिल होते हुए कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप (ETV Bharat)

तीन माह में नियमावली का वादा रह गया अधूरा

इसके जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने दो टूक कहा था कि विधि विभाग की अधिसूचना संख्या- 590, दिनांक 29 जुलाई 2019 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए झारखंड राज्य आयोग अधिसूचित है. सरकार मानती है कि आयोग रहने से आदिवासियों के साथ हुए अन्याय, शोषण, अत्याचार का मूल्यांकन हो पाएगा. इसलिए तीन माह के भीतर इसकी नियमावली बना ली जाएगी. साथ ही अगला (मानसून) सत्र आने से पहले इसका गठन भी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

विभागों के चक्कर लगा रही फाइल!

अब तो विधानसभा का पूरक मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरु हो चुका है जो 28 अगस्त तक चलेगा. इससे पहले मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलना था लेकिन पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन की वजह से 4 अगस्त को सभी की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी. फिर भी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नहीं हो पाया. मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार की ओर से जवाब आ चुका है.

जिसमें कहा गया है कि 27 जुलाई 2025 को पत्रांक 2583 के जरिए सूचित किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य आयोग नियमावली, 2025 के प्रारुप और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए संलेख प्रस्ताव पर विभागों की सहमति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. मतलब, अलग-अलग विभागों से राय मांगी जा रही है. खुले तौर पर कहें तो जवाब है कि अभी नियमावली नहीं बनी है लेकिन प्रक्रिया जारी है.

