मंत्री बेबी रानी मौर्य ने DGP और गृह विभाग को लिखी चिट्ठी; झांसी के थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग, AHTU में हुआ तबादला

झांसी : जिले में सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है. जिसको लेकर यूपी की कैबिनेट मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है. मंत्री बेबी रानी मौर्य ने थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को पत्र भी लिखा है.

कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है कि झांसी प्रभारी होने के नाते 1 सितंबर को झांसी दौरे पर गई थीं. इस दौरान झांसी बबीना विधायक राजीव सिंह 'पारीछा' ने सीपरी बाजार थाना प्रभारी आनंद सिंह पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि सीपरी बाजार थाना प्रभारी मुझसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं तथा सार्वजनिक रूप से मेरे विरूद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और बार-बार यह कहते हैं कि मुझे जो करना था वह कर लिया. मेरे द्वारा थाना प्रभारी आनन्द सिंह को बुलाया गया और सम्बन्धित प्रकरण में जानकारी चाही गई, तब भी थाना प्रभारी आनन्द सिंह मुझसे बातचीत करते-करते बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे. उन्होंने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को पत्र लिखकर थाना प्रभारी सीपरी बाजार आनंद सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने की मांग की है.

विधायक राजीव सिंह पारीछा ने बताया कि थाना प्रभारी द्वारा प्रभारी मंत्री से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है. जिस कारण मंत्री द्वारा पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कार्यवाही किए जाने बात कही है.