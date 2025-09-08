आगरा में अधिकारियों का 45 मिनट तक इंतजार करती रहीं मंत्री बेबी रानी मौर्य, गुस्से में बोलीं- CM से शिकायत करूंगी, किसानों ने किया हंगामा
किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने बैठक बुलाई थी, लेकिन अधिकारी बैठक में पहुंचे ही नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 4:28 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 4:57 PM IST
आगरा : विकास भवन में होने वाली बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य नाराज होकर चली गईं. उन्होंने कहा, लापरवाह अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करूंगी. वहीं किसानों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की. कहा कि अधिकारी जब मंत्री की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे.
नाराज होकर बैठक छोड़ी : दरअसल, सोमवार को किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने 11.00 बजे बैठक बुलाई थी. मंत्री और किसान समय से पहुंच गए, लेकिन अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे. करीब 40 से 45 मिनट तक मंत्री अधिकारियों के आने का इंतजार करती रहीं. जब अधिकारी नहीं आए तो नाराज होकर बैठक से चली गईं.
अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : कैबिनेट मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. आगरा के अधिकारी किसानों की आवाज सुनना ही नहीं चाहते. इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करूंगी और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
किसानों ने किया हंगामा : बैठक स्थगित होने से नाराज किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी. किसान नेताओं ने आगरा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. किसानों का कहना था कि सालों से उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. अधिकारी कभी भी गंभीरता से उनकी बात नहीं सुनते. जिससे हमेशा उनकी परेशानी बनी रहती है.
डीएपी और यूरिया नहीं मिलने से परेशान किसान : किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया कि अधिकारियों के बैठक में नहीं आने से साफ है कि वे किसानों, मंत्री और जनप्रतिनिधि को भी कुछ नहीं समझते. आगरा जिले में 102 सोसायटी है. सिर्फ 200 कट्टे डीएपी भेजी गई है. अधिकारी और कर्मचारी मिलकर गड़बड़ करने में लगे हैं. किसान लाखन त्यागी ने बताया कि सरसों और आलू की बुवाई की तैयारी में किसान लगे हैं. अभी तक किसानों को डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है.
