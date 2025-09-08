ETV Bharat / state

आगरा में अधिकारियों का 45 मिनट तक इंतजार करती रहीं मंत्री बेबी रानी मौर्य, गुस्से में बोलीं- CM से शिकायत करूंगी, किसानों ने किया हंगामा

बैठक कैंसिल होने से किसानों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; farmer leader )

Published : September 8, 2025

आगरा : विकास भवन में होने वाली बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य नाराज होकर चली गईं. उन्होंने कहा, लापरवाह अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करूंगी. वहीं किसानों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की. कहा कि अधिकारी जब मंत्री की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे. नाराज होकर बैठक छोड़ी : दरअसल, सोमवार को किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने 11.00 बजे बैठक बुलाई थी. मंत्री और किसान समय से पहुंच गए, लेकिन अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे. करीब 40 से 45 मिनट तक मंत्री अधिकारियों के आने का इंतजार करती रहीं. जब अधिकारी नहीं आए तो नाराज होकर बैठक से चली गईं. अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : कैबिनेट मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. आगरा के अधिकारी किसानों की आवाज सुनना ही नहीं चाहते. इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करूंगी और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

