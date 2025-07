ETV Bharat / state

पटना : बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. पिछले दिनों प्रोफेसर बनने के कारण चर्चा में थे. उन पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं. अब जातिगत सर्वेक्षण की प्रासंगिकता, बिहार में एक सामाजिक-राजनैतिक अध्ययन पर डि लीट शोध को लेकर सुर्खियों में है. अशोक चौधरी मगध विश्वविद्यालय में डि लीट शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद भी लिया है.

नीतीश कुमार को मानस पिता बताते हैं अशोक चौधरी : अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानस पिता बताते रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां भी जग जाहिर है. इसी कारण अशोक चौधरी कोई बड़ा काम करने से पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं. अब मगध विश्वविद्यालय में अपना शोध पत्र जमा करने वाले हैं. यह शोध पत्र The Relevance of Caste survey : A Socio-Political -Study in Bihar (जातिगत सर्वेक्षण की प्रासंगिकता : बिहार में एक सामाजिक-राजनैतिक अध्ययन) विषय पर है.

CM नीतीश का लिया आशीर्वाद : अशोक चौधरी डिलीट (D.Litt.) शोध प्रबंध जमा करने से पहले अपने मानस पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आशीर्वाद लिया है. मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर भी अशोक चौधरी ने जारी की है. अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद धन्यवाद ज्ञापित किया.

अशोक चौधरी ने लिखा, ''उनके (नीतीश कुमार) प्रेरणादायक नेतृत्व, सुशासन और न्याय के साथ विकास की नीति ने ही मुझे समाज और शिक्षा के क्षेत्र में इस ऊंचाई तक पहुंचने की प्रेरणा दी. यह अवसर न केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार के नेतृत्वकर्ता ज्ञान, अध्ययन और अनुसंधान को कितनी प्राथमिकता देते हैं.''