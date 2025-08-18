ETV Bharat / state

'राहुल गांधी को मुख्यमंत्री नीतीश का धन्यवाद करना चाहिए..' सीएम के खास अशोक चौधरी ने आखिर ये क्यों कहा? - ASHOK CHOUDHARY

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने तंज कसा और राहुल-तेजस्वी को नीतीश को धन्यवाद करने की सलाह दे डाली-

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी (ETV Bharat)
पटना : बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज जो ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है वो नीतीश जी की बनाई सड़कों पर फर्राटा भर रही है. अशोक चौधरी ने राहुल गांधी को सीने पर हाथ रखकर विचार करने की सलाह दी और पूछा कि क्या 20 साल पहले बिहार की सड़कें ऐसी थीं?

"अपने सीने पर हाथ रखकर विपक्ष के नेता स्वयं विचार करें, क्या आज से 20 साल पहले बिहार की सड़कों पर इस तरह की यात्रा संभव थी. राहुल गांधी जी को तो नीतीश कुमार को बधाई देना चाहिए. बिहार में सड़कों की स्थिति बदहाल थी. आज सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है, इसलिए यात्रा कर पा रहे हैं. सड़क नहीं अच्छी होती तो इनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता."- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार

विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा: बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सासाराम से पटना तक 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की है. इसका उद्देश्य मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया गया है. यात्रा में लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 16 दिनों में 20 से अधिक जिलों का दौरा होगा.

विपक्ष ने लगाया है वोट चोरी का आरोप: तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन (SIR) से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. उन्होंने इसे 'वोट चोरी' करार दिया और भाजपा तथा एनडीए सरकार पर हेरफेर करने का आरोप लगाया है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र को खतरा है और चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं.

सियासी प्रतिक्रिया और आलोचना: महागठबंधन के कई नेताओं ने इस यात्रा का समर्थन किया है, जिनमें राजद प्रमुख लालू यादव भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कई कुर्बानियां दी हैं और आगे भी देंगे. वहीं, अशोक चौधरी ने तंज करते हुए कहा कि सड़कें बेहतर होने की वजह से ही यह लंबी यात्रा संभव हो पाई है. उन्होंने कहा कि अगर सड़कें खराब होतीं, तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता और यात्रा रुक जाती.

'त्रुटियां हों तो राजनीतिक दल साझा करें' : हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्हें सबूत के साथ हलफनामा देने को कहा. चुनाव आयोग ने कहा कि यदि किसी के पास दो बार मतदान करने का प्रमाण है, तो उसे आयोग के साथ साझा करना चाहिए. आयोग ने कहा कि वह ऐसी जांच का स्वागत करता है और राजनीतिक दलों को समय रहते मतदाता सूची में त्रुटियों की जानकारी देनी चाहिए.

वोटर अधिकार यात्रा को जनसमर्थन : बिहार में महागठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा में भारी समर्थन मिल रहा है. देखना है कि विपक्ष इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में कितना भुना पाता है? या फिर ठीकर अंत में चुनाव आयोग पर ही फोड़ेगा?

