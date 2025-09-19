ETV Bharat / state

"दिल्ली में एजुकेशन फील्ड में हो रहा तेजी से काम", शिक्षा मंत्री का युवाओं को संदेश, कहा- नौकरी वाले बनें, लेने वाले नहीं

यहां मंत्री आशीष सूद ने छात्रों से मुलाकात की और उनके आने वाले समय में उनके लक्ष्यों पर विचार विमर्श किया.

SHAHEED SUKHDEV COLLEGE DELHI
मंत्री आशीष सूद, शहीद सुखदेव कॉलेज पहुंचे (SOURCE: X HANDLE@@ashishsood_bjp)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के छात्र, नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने. ये हमारी कोशिशें हैं ये हमारे लिए गर्व की बात है', ये बात कही है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने. उन्होंने कहा हमारी सरकार की कोशिश है कि दिल्ली के युवा नौकरी देने वाले बनें. यानि उन्होंने एंटरप्रीन्योरशिप पर जोर दिया.

दरअसल रोहिणी के शहीद सुखदेव कॉलेज के 38वें वार्षिकोत्सव में पहुंचे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की कोशिशों को गिनाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में एजुकेशन फील्ड में तेजी से काम हो रहा है. शहीद सुखदेव कॉलेज के छात्रों को लाखों रूपये के पैकेज मिल रहे हैं ये अपने आप में गर्व की बात है. इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज भी विशिष्ठ अतिथि के तौर पर मौजूद रहे.

आशीष सूद पहुंचे शहीद सुखदेव कॉलेज (SOURCE: ETV BHARAT)

कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया. मंत्री आशीष सूद ने अभी छात्रों को विकसित भारत का मंत्र दिया. मंत्री ने छात्रों से अपील की कि नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने. उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी दिल्ली में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार प्रयासरत है.

मंत्री आशीष सूद पहुंचे शहीद सुखदेव कॉलेज (SOURCE: ETV BHARAT)

दरअसल मौका था जब शुक्रवार 19 सितंबर को रोहिणी सेक्टर 16 स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्ट्डीज ने अपना 38वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया. इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे. साथ ही इस दौरान दिल्ली सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री रविंद्र इंद्राज भी शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई. इसके बाद उन्होंने कॉलेज के उन छात्रों को सम्मानित किया. जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन से अपना परचम लहराया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कॉलेज का एक विशेष इतिहास रहा है और यह कॉलेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है. साथ ही इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने. साथ ही इस दौरान उन्होंने छात्रों को विकसित भारत का भी मंत्र दिया. इससे पहले मंत्री आशीष सूद ने कॉलेज परिसर में एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण भी किया.

SHAHEED SUKHDEV COLLEGE DELHI, MINISTER ASHISH SOOD, SHAHEED SUKHDEV COLLEGE ANNUAL DAY, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज

