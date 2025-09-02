ETV Bharat / state

लखनऊ : अपना दल (सोने लाल) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को अपनी ही सरकार से मांग की है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जाए. राज भवन के सामने विश्वेश्वरैया हाल में पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज आउटसोर्सिंग भर्ती के तहत आरक्षण व्यवस्था को मंजूरी देकर अपना दल की एक बड़ी मांग को पूरा किया है. इससे पहले जातिगत जनगणना की भी हमारी मांग पूरी हुई है और अब हम मांग रखते हैं कि क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाया जाए.









विधायक और सांसद भी रहे मौजूद : मासिक समीक्षा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री आशीष पटेल के अलावा विधायक और सांसद भी मौजूद रहे. बतौर मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, हमेशा की तरह अपनी शानदार उपस्थिति से बैठक को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद. आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. आप सबकी कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम प्राप्त हुआ है. आउटसोर्सिंग में नियुक्ति में आरक्षण का पालन किया जाएगा.









'अपना दल की सभी मांगें हो रहीं पूरी' : उन्होंने कहा कि यह आप सबकी ताकत है. यूपी सरकार की कैबिनेट में यह बड़ा निर्णय किया गया है. अपना दल की सभी मांगें पूरी हो रही हैं. पहले जातिगत जनगणना और अब आउटसोर्सिंग में आरक्षण मिलेगा. केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया जाएगा. यह मांग भी पूरी होगी. उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आय सीमा में बदलाव किया जाए. 2014 से पहले कोई संशोधन नहीं किया था.