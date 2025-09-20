ETV Bharat / state

"सरकार ने सड़कें खुलवाई तो कंगना दे रही दर्शन, जहां नुकसान हुआ, वहां दूर से देखकर चली गई"

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "सांसद कंगना रनौत के दर्शन तब हुए जब सरकार ने सड़कें खुलवाकर आपदा प्रभवितो को राहत दे दी है. उसके बाद कंगना रनौत के दर्शन जनता को हो रहे हैं. जहां नुकसान हुआ है, वहां दूर से ही देखकर चली गई. कंगना को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सांसद निधि से कितने पैसे दिए हैं और प्रधानमंत्री से कितने पैसे दिलवाए हैं. यह उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए".

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर सियासत जोरों पर है. बीते दिन मंडी जिले के दौरे पर सांसद कंगना रनौत ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश के मंत्रियों पर जमकर हमला बोला. जिस पर पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया है. साथ ही उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है.

कंगना रनौत ने केंद्र सरकार द्वारा अब तक 10 हजार करोड़ की मदद देने की बात कही थी, जिस पर भी मंत्री अनिरुद्ध ने जमकर निशाना साधा है. कंगना ने केंद्र द्वारा हिमाचल को 10,000 करोड़ देने की बात कही है, उन्हें इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए. यदि दस हजार करोड़ दिए है तो इसके कागज सार्वजनिक करें, इसका हम भी धन्यवाद करेंगे.

इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कंगना का कहना है कि सीएम विदेश घूमने गए हैं. जबकि मुख्यमंत्री निजी कार्य से अपनी बेटी का दाखिला करवाने गए हैं. यह उनका निजी दौरा हैं. सीएम आपदा का काम निपटाकर और सारी सड़के खोलकर गए हैं. सीएम सभी विभागों को पैसे डलवा कर और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर करके एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं. मुख्यमंत्री को लेकर उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.

वहीं, कंगना ने आपदा के समय विक्रमादित्य सिंह के शादी करने और गायब रहने को सवाल खड़े किए थे. जिस पर भी अनिरुद्ध सिंह ने कहा, शादी का मुहूर्त पूरे देश में नवरात्रों में ही है. उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. जितनी इंसान की सोच होती है, वह उतनी बात कर सकता है. उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए. आपका भी परिवार है और आपकी परिवार में भी शादी होती है और यह संस्कार दर्शाते हैं कि आप कितनी शिक्षित हैं.

ये भी पढ़ें: विक्रमादित्य सिंह ने शादी से पहले की कंगना रनौत को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना, आखिर क्या है पूरा माजरा?