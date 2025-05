ETV Bharat / state

भाखड़ा नहर विवाद में पंजाब सरकार पर भड़के मंत्री अनिल विज, कहा- 'तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी रेल-सड़क रोक देंगे तो क्या होगा' - ANIL VIJ ON PUNJAB WATER DISPUTE

अंबालाः पंजाब सरकार की ओर से भाखड़ा डैम पर सिक्योरिटी लगाकर हरियाणा का पानी रोक दिया गया है. इस मुद्दे पर हरियाणा में चौतरफा विरोध हो रहा है. इस पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 'फेडरल समझौते में पंजाब पानी कैसे रोक सकता है? इसके जवाब में अगर हम पंजाब की रेल और सड़क रोक लें तो क्या होगा. हालांकि हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम फेडरल समझौते को मानते हैं.' हरियाणा के लोगों से पानी का गिलास छीनाः पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा डैम पर पहरा लगा कर सुरक्षा बढ़ाने और पानी न देने के फैसले को लेकर हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि "पंजाब की संस्कृति तो छबील लगाकर प्यासे को पानी पिलाने की थी, लेकिन आज इस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन लिया है." पंजाब सरकार पर भड़के मंत्री अनिल विज (Etv Bharat)

