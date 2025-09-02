वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ धाम में तैनात उपजिलाधिकारी पर काशीवासियों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभावपूर्ण रवैये का गंभीर आरोप लगने के बाद मामला गरमा गया है. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

कैबिनेट मंत्री से मिलकर ग्राम अखरी के निवासी मनोज कुमार राजभर ने इस संबंध शिकायत की थी. जिसके बाद अनिल राजभर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. कैबिनेट मंत्री ने यह चिट्ठी वाराणसी के ही एक स्थानीय निवासी की शिकायत के बाद लिखी है.





मंत्री अनिल राजभर ने लिखा पत्र (Photo credit: complainant)

प्रोटोकॉल के नाम पर विशेष सुविधा का आरोप : पत्र के अनुसार, उन्होंने लिखा कि उप जिलाधिकारी द्वारा बाहरी व्यक्तियों को प्रोटोकाॅल के नाम पर स्पर्श करवाया जाता है, परन्तु काशीवासियों को लाइन में खड़े रहने पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं. इनके द्वारा काशीवासियों को प्रदान किया गया नियमित कार्ड पुन: नवीनीकरण से रोक दिया गया है. जिससे काशीवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है.





बाउंसरों और पीआरओ पर भी आरोप : शिकायत में यह भी उल्लेख है कि मंदिर परिसर में तैनात बाउंसरों और पीआरओ द्वारा भी काशीवासियों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन मामलों की जानकारी उपजिलाधिकारी को दी गई, लेकिन उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई.





मंत्री अनिल राजभर ने उठाई आवाज : इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है. मंत्री ने कहा है कि यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.





दर्शनार्थी की शिकायत पर लिखा पत्र : मंत्री अनिल राजभर ने यह चिट्ठी वाराणसी के ही रहने वाले नियमित दर्शनार्थी मनोज राजभर की शिकायत पर लिखी है. मनोज ने फोन पर भी बातचीत में बताया कि वह शुक्रवार को मंदिर दर्शन करने गए थे. उनका आरोप है कि उनके साथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण ने अभद्रता की और गलत शब्दों का प्रयोग किया और बाउंसर्स से धक्का देकर वहां से हटवा दिया.

मनोज का कहना है कि मैं नियमित दर्शानार्थी हूं, मेरा पास भी बना था. उनका आरोप है कि पास रिन्यू भी नहीं किया और जमा भी करवा लिया गया और मुझे बेइज्जत किया जाता है. इसकी शिकायत मैंने मंत्री जी से की थी. इस बारे में अनिल राजभर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया.





इस मामले में एसडीएम शंभू शरण का कहना है कि पता नहीं कोई बात तो नहीं हुई है. रोज तो उनके यहां से प्रोटोकॉल आता है आज भी आया है.

