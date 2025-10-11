ETV Bharat / state

बरेली में मंत्री एके शर्मा बोले- एक इंच जमीन पर भी कोई नहीं कर सकता कब्जा, फेसबुक मामले में अखिलेश को दिया जवाब

मंत्री एके शर्मा ने सपा सरकार पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 11, 2025

बरेली : नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शनिवार को बरेली पहुंचे. जीआईसी ऑडिटोरियम में 49 करोड़ की 130 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी एक इंच अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा. अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार ने कुछ काम किया होता, तो आज फेसबुक का सहारा नहीं लेना पड़ता. नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सपा और पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में मजार-मदरसे के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जाता था. संभल और रामपुर में तमाम धार्मिक स्थलों पर कब्जा है. हमारी सरकार अब कब्जा मुक्त करने का प्रयास कर रही है. बरेली में अगर कहीं भी नगर निकाय और नगर निगम की जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो एक इंच भी जमीन कब्जे में नहीं रहेगी, सभी को मुक्त कराया जाएगा. मंत्री ने कहा कि कोई एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता. (Video Credit; ETV Bharat)

