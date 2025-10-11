ETV Bharat / state

बरेली में मंत्री एके शर्मा बोले- एक इंच जमीन पर भी कोई नहीं कर सकता कब्जा, फेसबुक मामले में अखिलेश को दिया जवाब

नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बरेली में 49 करोड़ की 130 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.

मंत्री एके शर्मा ने सपा सरकार पर साधा निशाना.
मंत्री एके शर्मा ने सपा सरकार पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 4:28 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
बरेली : नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शनिवार को बरेली पहुंचे. जीआईसी ऑडिटोरियम में 49 करोड़ की 130 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी एक इंच अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा. अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार ने कुछ काम किया होता, तो आज फेसबुक का सहारा नहीं लेना पड़ता.

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सपा और पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में मजार-मदरसे के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जाता था. संभल और रामपुर में तमाम धार्मिक स्थलों पर कब्जा है. हमारी सरकार अब कब्जा मुक्त करने का प्रयास कर रही है. बरेली में अगर कहीं भी नगर निकाय और नगर निगम की जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो एक इंच भी जमीन कब्जे में नहीं रहेगी, सभी को मुक्त कराया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि कोई एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता. (Video Credit; ETV Bharat)

फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर जबाव देते हुए मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि भाजपा को किसी का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है. उनका फेस जनता पहचानती है, इसलिए उनका फेसबुक ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है. सपा जो चेहरा है, सपा का जो फेस है, चार-चार बार उनकी सरकार रही है, उसमें बरेली की क्या स्थिति बनी. आज तीन साल के अंदर काफी काम हुए हैं और अगर यह काम अखिलेश सरकार में हुआ होता तो उनको फेसबुक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी.

कार्यक्रम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य, नगर निगम के मेयर उमेश गौतम सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबियां दी गईं. वहीं स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को चेक भी दिए गए. इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों को भी साल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, सपा नेता पूजा शुक्ला बोलीं- लोकतंत्र को दबा नहीं सकता

Last Updated : October 11, 2025 at 4:51 PM IST

ETV Bharat Logo

