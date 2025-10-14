ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट में वीसी के जरिये पेश हुये खनन सचिव, जानिये वजह

नैनीताल: उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने प्रदेश की नदियों से उप खनिजों के डिसिल्टिंग, ड्रेजिंग व बाढ़ राहत कार्यों की मांग को लेकर गौलापार हल्द्वानी निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. इस दौरान प्रदेश के सचिव खनन, सचिव सिंचाई, सचिव गृह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट के 17 सितम्बर को जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की.

इन अधिकारियों की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि सरकार जल्दी नदियों से ड्रेजिंग व डिसिल्टिंग करेगी. नदियों से उठाए गए उप खनिजों की सार्वजनिक नीलामी करेगी. इसके अलावा अवैध खनन रोकने के उपायों के सम्बंध में भी कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र दिया गया है. सचिव खनन व अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस शपथ पत्र पर मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ सहित याचिकाकर्ता ने सहमति जताई है. इस सम्बंध में याचिकाकर्ता ने भुवन पोखरिया ने कोर्ट से आग्रह किया कि ये कार्य 15 दिसम्बर तक शुरू करने के दिशा निर्देश दिए जाएं.

इधर अपर सचिव खनन ने हाईकोर्ट द्वारा 17 सितम्बर को पारित आदेश के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद के नदी तल क्षेत्रों में उपखनिज चुगान, रिवर ड्रेजिंग / डिसिल्टिंग, बांध क्षेत्रों, बैंक वाटर क्षेत्रों में उपखनिज की निकासी का कार्य जनपदों में पूर्व से तैनात भूवैज्ञानिकों के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराए जाने के निर्देश अपने अधीनस्थ को जारी किए गए हैं. अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को करेगी.

