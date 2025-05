ETV Bharat / state

सहारनपुर में व्हाट्सएप ग्रुप से रेकी; अधिकारियों की लोकेशन साझा कर रहे खनन माफिया, पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा - SAHARANPUR NEWS

सहारनपुर में एक आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : May 17, 2025 at 7:39 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 8:42 PM IST

सहारनपुर : जिले में इन दिनों एनजीटी के आदेश पर निजी खनन पट्टे पूरी तरह बंद चल रहे हैं. जिसके बाद खनन माफिया अब अधिकारियों की रेकी कर रहे हैं. इसके साथ ही खनन माफिया व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चेकिंग करने आ रहे अधिकारियों की रेकी कर उनकी लोकेशन साझा कर रहे हैं. खनन विभाग ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक अभियुक्त को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक साथी भागने में सफल हो गया. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार की देर रात खनन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध खनन व परिवहन कर रहे हैं. सूचना पर देर रात जांच के लिए पहुंचे खनन निरीक्षक पर हमला करने की नीयत से सफेद रंग की गाड़ी खनन अधिकारी के पीछे लगा दी. खनन निरीक्षक अभिलाष दुबे अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त वाहनों को पकड़ने के लिए तहसील बेहट क्षेत्र के खनन जोन की ओर जा रहे थे. इस दौरान सफ़ेद रंग की एक गाड़ी खनन निरीक्षक की गाड़ी का पीछा कर उनकी लोकेशन पता कर रही थी. गाड़ी में दो लोग सवार थे. खनन निरीक्षक ने पीछा किये जाने पर अभियुक्तों के वाहन को रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्त गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि रात के अंधेरे में भागते हुए नफीस अहमद गिरकर चोटिल हो गया, जबकि उसका साथी गुफरान भागने में सफल हो गया. खनन विभाग की टीम ने नफीस अहमद को गिरफ्तार कर उसकी गाड़ी जब्त कर ली. पकडे़ गए नफीस अहमद के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं. जिसमें "सबका साथ, सबका विकास" नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था. इस व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकारियों की लोकेशन लीक कर वॉयस रिकार्डिंग व अन्य मैसेज फारवर्ड किये गये थे. उन्होंने बताया कि वाहन मालिक द्वारा उप खनिज लदे वाहनों को बिना परिवहन प्रपत्र के पास कराया जा रहा था. गिरफ्तार कर नफीस को थाना मिर्जापुर के सुपुर्द किया गया, जिसके सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्ति नफीस व वाहन मालिक तथा व्हाट्सएप में जुड़े सभी लोकेशन आउट व्यक्तियों व संलिप्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. खनन विभाग और पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि व्हाट्सएप ग्रुप किसके कहने पर बनाया गया था.

पुलिस पूछताछ में नफीस ने बताया कि "सबका साथ, सबका विकास" नाम से ग्रुप इसलिए बनाये गए थे क्योंकि यह भाजपा का बड़ा स्लोगन है. पुलिस अब इस छानबीन में जुट गई है कि इसके पीछे किन खनन कारोबारी या खनन माफियाओं का हाथ है. खनन माफिया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये पूरे जोन पर नजर बनाये हुए थे. सैकड़ों लोगों की टीम अधिकारियों के आने-जाने की हर लोकेशन ग्रुप पर साझा कर अवैध खनन से भरे वाहनों को सचेत कर देते थे.



गौरतलब है कि करीब डेढ़ माह पहले इसी तरह रेकी कर खनन अधिकारी, स्टाफ और खनन माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थीं. दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के साथ 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किये गए थे. बावजूद इसके खनन माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं. यह भी पढ़ें : CM योगी का झांसी दौरा; बोले- बुंदेलखंड आज खनन माफिया से मुक्त है, हर घर जल्द पहुंचेगा पानी

