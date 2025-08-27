ETV Bharat / state

7 सितंबर को माइनिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा, सीजीपीएससी ने जारी की एडमिट कार्ड, एक पाली में एग्जाम - MINING INSPECTOR EXAM

एडमिट कार्ड सीजीपीएससी की वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी कर दिया गया है.

MINING INSPECTOR EXAM
7 सितंबर को माइनिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 8:40 PM IST

रायपुर: माइनिंग इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 7 सितंबर को सीजीपीएससी आयोजित कर रही है. इसके लिए एडमिट कार्ड सीजीपीएससी की वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही परीक्षा के लिए जिन नियमों का पालन करना है उसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. उसी के तहत माइनिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा ली जाएगी. 7 तारीख को होने वाली माइनिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी.

7 सितंबर को माइनिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा: 7 सितंबर को होने वाली माइनिंग इंस्पेक्टर के परीक्षा के लिए सभी नियम निर्देश भी जारी किए गए हैं. माइनिंग इंस्पेक्टर के कुल 35 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. जिसकी परीक्षा 7 सितंबर को होनी है. हालांकि इस पद के लिए 2022 फरवरी में वैकेंसी निकाली गई थी. लेकिन उसके बाद इस मार्च 2022 में स्थगित कर दिया गया था.

दोबारा शुरु की गई आवेदन की प्रक्रिया: अप्रैल 2025 में दोबारा इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसके बाद अब इसमें 7 सितंबर 2025 को एग्जाम लिया जा रहा है. इस पद की परीक्षा के लिए रायपुर में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं इसके विस्तृत जानकारी सीजीपीएससी की वेबसाइट से ली जा सकती है.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग: परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्देश 7 सितंबर को होने वाली माइनिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को हल्के रंग के कपड़े की शर्ट पहन कर जाना होगा हाफ शर्ट पहन कर जाएंगे लेकिन महिलाओं के लिए फुल स्लीव वाले कपड़े पहनकर एग्जाम देने पर मन ही की गई है.

दो चरण से चयन: छत्तीसगढ़ में खनिज निरीक्षक के पद के लिए होने वाली परीक्षा दो चरणों में होगी पहले चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी. लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा. साक्षात्कार में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब देने होंगे. उसके बाद मेरिट लिस्ट में साक्षात्कार के लिए जो लोग चयनित होंगे उन लोगों को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा. उसके बाद इसका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा.

