माइनिंग कॉन्क्लेव 2025: कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के बीच एमओयू
सीएम ने खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल और रेत खदानों की नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ
Published : October 6, 2025 at 8:33 AM IST
रायपुर: माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन रायपुर में किया गया. इसमें कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के बीच एमओयू साइन हुआ. आईएसएम धनबाद(झारखंड) और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय के मध्य क्रिटिकल मिनरल के बीच एमओयू हुआ. सीएण ने कहा कि इस एमओयू से छत्तीसगढ़ विकास और नवाचारी खनन के क्षेत्र में नया इतिहास लिखेगा. सीएम ने इस मौके पर खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल और रेत खदानों की नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का भी शुभारंभ किया.
माइनिंग कॉन्क्लेव 2025: कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है. यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. हाल की खोजों से राज्य क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में और सशक्त हुआ है. साय ने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की प्रगति के लिए आवश्यक है. छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योगों की अपार संभावनाओं को देखते हुए पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था ने इस क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है.
इस साल डीएमएफ से 1,673 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ, जिससे 9,362 विकास कार्य स्वीकृत किए गए. वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ. यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है. अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और 5 नए ब्लॉकों की निविदा जारी की गई है. यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी: विष्णु देव साय, सीएम
रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी: मुख्यमंत्री ने कहा कि ''प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला खनिज न्यास नियम 2025 लागू किया गया है. डीएमएफ पोर्टल 2.0 से निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया को सशक्त किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है. नई रेत नीति-2025 से पारदर्शिता बढ़ी है और जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी. सतत खनन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य एमओयू हुआ है. क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु आईआईटी रुड़की और आईएसएम धनबाद के साथ भी एमओयू साइन किए गए हैं. वैज्ञानिक और सतत खनन के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है. छत्तीसगढ़ निश्चित ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा''.
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार माइनिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय और नवाचारी कार्य कर रही है. खनन से राजस्व और रोजगार दोनों बढ़े हैं तथा सरकार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर कुशल मानव संसाधन तैयार कर रही है. राज्य में अब टिन से निकलने वाले स्लज से दो नए तत्वों का उत्पादन शुरू हुआ है. साथ ही क्रिटिकल ओअर रिसाइक्लिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर भी कार्य किया जा रहा. प्रदेश में 28 प्रकार के खनिजों का खनन होता है, जिनमें टिन, बॉक्साइट, कोयला, लाइमस्टोन और आयरन ओर प्रमुख हैं: सौरभ सिंह, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष
9 वर्ष बाद माइनिंग कॉन्क्लेव का पुनः आयोजन सराहनीय है. स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है. खनिज क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा. राज्य की नई उद्योग नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे: विकासशील, मुख्य सचिव
डीएमएफ पोर्टल 2.0: छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री ने खनिज न्यास निधि का प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग, कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावी संचालन एवं निगरानी को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से डीएमएफ पोर्टल 2.0 का विमोचन किया. इस पोर्टल में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) की गाइडलाइनों के अनुरूप और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 (संशोधित 2025) में किए गए संशोधनों को शामिल किया गया है.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को साकार करते हुए रेत खदानों की पारदर्शी और निष्पक्ष नीलामी के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एमएसटीसी के साथ एमओयू किया है. मुख्यमंत्री ने एमएसटीसी द्वारा निर्मित रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का भी शुभारंभ किया. इस पहल से रेत खदानों का आबंटन तेज गति से होगा और प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध हो सकेगी.
