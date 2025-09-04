कोरबा: जिले में लगातार बारिश के कारण मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर बढ़ गया है. बांध की क्षमता 358.10 मीटर है. वर्तमान में यह 90.71% भर चुका है. इसके चलते अतिरिक्त पानी छोड़ना ज़रूरी हो गया है. गुरुवार के दोपहर लगभग 3 बजे बांगो बांध के 4 गेट खोल दिए गए. इसके बाद हसदेव नदी में लगभग 23 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

बैराज के भी गेट खोलने की तैयारी: बागों बांध प्रबंधन का कहना है कि जब बांध में आने वाले पानी का प्रवाह कम होगा, जल स्तर कम होगा तभी गेट बंद किया जाएगा. कितने देर तक गेट खुला रहेगा यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. बांगो बांध से छोड़ा गया पानी दर्री बांध (बैराज) तक करीब 8-10 घंटे में पहुंच जाएगा. इसे ध्यान में रख बैराज के भी गेट खोलने की तैयारी है.

लगातार बारिश के बाद खोले गए बांगो बांध के गेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चर्चा के बाद गेट खोला गया: कोरबा सहित बांध के कैचमेंट एरिया वाले कोरिया जिले में भी पिछले दो दिन में अच्छी बारिश हुई है. जिससे हरदेव बांध में भारी मात्रा में पानी एकत्र हो गया है. जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं. इस संबंध में बिलासपुर के मुख्य अधीक्षण अभियंता और कोरबा के अधीक्षण अभियंता ने आपस में चर्चा के बाद गेट खोलने का यह निर्णय लिया है.​

लगातार बारिश के बाद खोले गए बांगो बांध के गेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निचले इलाकों में अलर्ट: मिनीमाता बांगो बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. गेट खोलने के बाद आसपास के लगभग 34 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ के संभावना रहती है. इन सभी गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन के माध्यम से यहां मुनादी भी कराई जा रही है. प्राथमिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं.

हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

9000 क्यूसेक पानी हाइडल प्लांट से छोड़ा जा रहा: बांगो बांध स्थित राज्य बिजली उत्पादन कंपनी के हाइडल प्लांट से पहले से ही 9 हजार क्यूसेक पानी छोडा जा रहा है. लगातार 72 घंटे से यह स्थिति होने के कारण बांगो बांध की सभी यूनिट से फूललोड पर बिजली उत्पादन हो रहा है. बांगो हाइडल प्लांट में 40-40 मेगावाट की 3 यूनिट हैं. वर्तमान में तीनों यूनिट के चलने से 120 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है.

जल स्तर के बढ़ने के बाद बांगो बांध के 4 गेट खोले गए हैं. 23420 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. हसदेव नदी का फैलाव काफी दूर तक है. कैचमेंट एरिया में छोटी नदियां और नाले हैं. लगातार बारिश से अधिक मात्रा में पानी आया है- मिनीमाता बांगो बांध के कार्यपालन अभियंता धर्मेंद्र नीखरा

पानी छोड़ने के बाद आसपास के 34 गांव में अलर्ट जारी किया गया है. जहां मुनादी भी कराई गई है.