यमुना में मिनी फ्लड घोषित, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, प्रशासन पूरी तरह सतर्क - MINI FLOOD DECLARED IN YAMUNA

यमुना में मिनी फ्लड घोषित. फिलहाल हालात पूरी तरह काबू. 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

यमुना में मिनी फ्लड घोषित
यमुना में मिनी फ्लड घोषित (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 8:47 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 10:24 PM IST

करनाल: ताजेवाला हेड से रविवार को यमुना नदी में एक लाख 78 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने मिनी फ्लड की चेतावनी जारी की थी. हालांकि राहत की बात यह है कि सोमवार सुबह से यमुना का जलस्तर लगातार गिरावट पर है और स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है.

फिलहाल नदी का जलस्तर कम हो रहा

एसडीएम अशोक मुंजाल ने स्वयं यमुना क्षेत्र का निरीक्षण किया और मौके पर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही सभी इंतज़ाम कर रखे हैं. हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है. फिलहाल नदी का जलस्तर कम हो रहा है और पानी यमुना की सीमाओं के भीतर ही बह रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी तरह के कटाव या खतरे की सूचना नहीं है.

यमुना में मिनी फ्लड घोषित, स्थिति नियंत्रण में (Etv Bharat)

यमुना किनारे बने तटबंधों की निगरानी जारी

सिंचाई विभाग की टीमें भी पूरी तरह मुस्तैद हैं. यमुना किनारे बने तटबंधों की निगरानी की जा रही है और अभी तक सभी तटबंध सुरक्षित और स्थिर हैं. एसडीएम ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और अधिकारी लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो.

यमुना नदी में एक लाख 78 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया
यमुना नदी में एक लाख 78 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया (Etv Bharat)

घबराने की आवश्यकता नहीं है - एसडीएम अशोक मुंजाल

नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए एसडीएम अशोक मुंजाल ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है. उन्होंने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. साथ ही आश्वस्त किया कि सिंचाई विभाग और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हैं और हालात पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं.

इसे भी पढ़ें- फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा गहराया, बसंतपुर में फिर चढ़ा यमुना का पानी, हथिनीकुंड का पानी भी बढ़ाएगा मुश्किलें

