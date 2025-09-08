ETV Bharat / state

धमतरी में खनिज विभाग का ट्रिपल एक्शन, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई

धमतरी: जिला प्रशासन की टीम को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि इलाके में खनन माफिया सक्रिय हैं. शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए 9 हाईवा वाहनों को जप्त किया. जिला प्रशासन की ये कार्रवाई अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ की गई. जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई खनिज विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की. खनिज विभाग और पुलिस के ज्वाइंट एक्शन से खनिज माफिया में हड़कंप है. जिला प्रशासन की कोशिश है कि अवैध रेत परिवहन पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके.

अवैध उत्खनन पर एक्शन: खनिज विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. खनिज विभाग की ये कार्रवाई दोनर और सेलदीप में की गई. जिला प्रशासन ने कहा कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ उसकी कार्रवाई जारी रहेगी. अपर करेक्टर रीता यादव ने बताया कि खनिज और खान विकास अधिनियम के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया. अपर कलेक्टर ने बताया कि इलाके में अवैध रेत परिवहन करते हुए 8 हाईवा वाहनों को जप्त किया. जप्त किए गए हाईवा वाहनों को कंपोसिट बिल्डिंग में जिला प्रशासन ने अपनी अभिरक्षा में रखा है.

धमतरी में खनिज विभाग का ट्रिपल एक्शन (ETV Bharat)

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दिए हैं सख्त कार्रवाई के निर्देश: अपर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के निर्देश पर ये कार्रवाई दोनर और सेलदीप में की. जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.