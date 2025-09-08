धमतरी में खनिज विभाग का ट्रिपल एक्शन, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई
जिला प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया. खनिज विभाग और पुलिस ने ये कार्रवाई संयुक्त रुप से की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2025 at 4:58 PM IST
धमतरी: जिला प्रशासन की टीम को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि इलाके में खनन माफिया सक्रिय हैं. शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए 9 हाईवा वाहनों को जप्त किया. जिला प्रशासन की ये कार्रवाई अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ की गई. जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई खनिज विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की. खनिज विभाग और पुलिस के ज्वाइंट एक्शन से खनिज माफिया में हड़कंप है. जिला प्रशासन की कोशिश है कि अवैध रेत परिवहन पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके.
अवैध उत्खनन पर एक्शन: खनिज विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया. खनिज विभाग की ये कार्रवाई दोनर और सेलदीप में की गई. जिला प्रशासन ने कहा कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ उसकी कार्रवाई जारी रहेगी. अपर करेक्टर रीता यादव ने बताया कि खनिज और खान विकास अधिनियम के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया. अपर कलेक्टर ने बताया कि इलाके में अवैध रेत परिवहन करते हुए 8 हाईवा वाहनों को जप्त किया. जप्त किए गए हाईवा वाहनों को कंपोसिट बिल्डिंग में जिला प्रशासन ने अपनी अभिरक्षा में रखा है.
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दिए हैं सख्त कार्रवाई के निर्देश: अपर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के निर्देश पर ये कार्रवाई दोनर और सेलदीप में की. जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
कलेक्टर की अपील: कलेक्टर ने आमजनों से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार के अवैध खनन की गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके. इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही खनिज संपदाओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है. जिला प्रशासन की यह पहल न केवल अवैध खनन माफियाओं को चेतावनी है, बल्कि यह भी संदेश है कि जिले की प्राकृतिक संपदाओं की संरक्षण को लेकर हम गंभीर हैं.
नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी
भाजयुमो संगठन चयन में अभी है समय, संघर्ष करने वाले युवाओं को लाया जाएगा आगे- राहुल टिकरिहा
प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो सावधान, जांच में हुआ ये खुलासा
धमतरी में लूट और हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी अरेस्ट, बड़े लालच में घटना को दिया अंजाम