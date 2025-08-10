शिमला: हिमाचल में अब दूध की कीमत को लेकर किसान ठगे नहीं जा सकेंगे. प्रदेश में पशुपालकों से दूध खरीद के गुणवत्ता मानकों और अपने कार्यों में दक्षता लाने एवं पारदर्शिता के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्क फैडरेशन (मिल्कफैड) जल्द ही एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली की शुरुआत करेगी. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान आवश्यक जानकारी को सीधे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे. जिसमें दूध खरीद की रियल टाइम अपडेट, पैमेंट स्टेटस, गुणवत्ता जांच के रिजल्ट व खरीद मूल्य शामिल हैं.

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली के तहत सभी लेनदेन डिजिटल होंगे. जिससे मानव गलतियों की संभावनाएं कम होंगी. पशुपालकों को दूध विक्रय और प्राप्त दाम की सूचना उनके मोबाइल पर वास्तविक समय में प्राप्त होगी. डिजिटल माध्यम से दूध खरीद का डाटा उपलब्ध होने से बिल तैयार करने में तेजी आएगी, जिससे पशुपालकों के बैंक खातों में पैसों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी सुलभ होगा.

यहां स्थापित होंगे दूध प्रसंस्करण संयंत्र

प्रदेश सरकार ने नाहन, नालागढ़, मोहाल व रोहड़ू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और जिला ऊना के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है. सरकार के इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.

बता दें कि राज्य की 90 फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है. जो कृषि एवं पशुपालन पर पूरी या आंशिक रूप से निर्भर है. पशुपालन क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है. ऐसे में नए संयंत्रों के स्थापित होने से दूध खरीद में वृद्धि होगी और पशुपालकों को दूध पर उचित दाम मिलेंगे.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची दूध की खरीद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार के प्रयासों से मिल्कफैड की दूध खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच है. वहीं, दूध एकत्रीकरण की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसके संचालन के बाद संयंत्र में दही, लस्सी, बटर, घी, पनीर, फ्लेवर्ड दूध, खोया और मॉजरेला चीज का उत्पादन होगा. इससे पशुपालकों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनके उत्पादों के उचित दाम सुनिश्ति होंगे".

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है. प्रदेश सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है. ऐसे पशुपालक एवं समितियां जो कि अधिसूचित क्रय केंद्रों तक दूध पहुंचाने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं, उन्हें सरकार दो रुपये प्रतिलीटर की दर से परिवहन अनुदान प्रदान कर रही है.

