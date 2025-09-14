ETV Bharat / state

सीमावर्ती तीन जिलों में मिलिट्री-सिविल फ्यूजन पर संगोष्ठी, तालमेल और मजबूती पर फोकस

Published : September 14, 2025

जयपुर: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल और समन्वय को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश के तीन जिलों में मिलिट्री-सिविल फ्यूजन (एमसीएफ) का आयोजन किया गया. दक्षिणी कमान ने संगोष्ठी की मेजबानी की. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार, भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने दक्षिणी कमान सीमांत जिला मिलिट्री सिविल फ्यूजन संगोष्ठी का आयोजन 1 से 12 सितंबर 2025 क्व बीच प्रदेश के तीन सीमावर्ती जिलों जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में किया. इस दौरान ऑपेरशन सिंदूर जैसे हालात में सैन्य बलों और सिविल प्रशासन के बीच तालमेल को ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर गहन विचार विमर्श किया गया. पढ़ें : 'हर काम-देश के नाम: जोधपुर में सैन्य-नागरिक समन्वय पर हुई संगोष्ठी, रक्षा और विकास पर हुआ मंथन इन आयोजनों का उद्देश्य विचार-विमर्श और सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लिए मजबूत ढांचे का निर्माण करना और एक समग्र एवं समावेशी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समाहित करना था.