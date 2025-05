ETV Bharat / state

कोरबा के कनकी में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा, मॉनसून के आने दिया संकेत - MIGRATORY BIRDS CAMPED IN KANKI

Published : May 16, 2025 at 4:45 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 6:34 PM IST

कोरबा: जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर कनकेश्वर धाम में मॉनसून का संदेश लेकर प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं. कनकी में अब एशियन बिल्ड स्टार्क पक्षी का आगमन शुरू हो चुका है. अब तक 100 से अधिक पक्षियों ने यहां शिव मंदिर परिसर में लगे अलग अलग पेड़ों में अपना आशियाना बना लिया है, या इसकी शुरुआत कर दी है. जुलाई माह में ये पक्षी अंडे देते हैं. इसके लिए वह मॉनसून आने के ठीक पहले पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं. पक्षियों को क्षेत्रवासी मानसून का संदेश देने वाले देवदूत मानते हैं. पहुंच गए मॉनसून के मैसेंजर: भगवान शिव की आराधना के लिए मशहूर कनकेश्वर धाम प्रवासी पक्षियों के आगमन के लिए भी पहचाना जाता है. कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री ने कनकेश्वरधाम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी. यह घोषणा अब तक अधूरी है, वन विभाग ने पक्षियों के अंडों को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के इंतजाम करने की बात भी कही थी.

