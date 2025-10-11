ETV Bharat / state

बीएचयू में आधी रात बवाल; छात्रों व सुरक्षाकर्मियों में चले ईंट-पत्थर, स्टूडेंट बोले- 2 छात्रों की पिटाई की गई

प्रॉक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों ने बुलाई पुलिस, छात्रा की मौत के मामले में भी विद्यार्थियों ने किया था प्रदर्शन.

आधी रात बीएचयू में पथराव.
आधी रात बीएचयू में पथराव.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 11, 2025

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुक्रवार की रात को फिर से बवाल हो गया. बिरला चौराहे पर छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले. छात्रों ने सुरक्षकर्मियों पर 2 छात्रों की पिटाई करने का आरोप लगा दिया. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने समझा-बुझाकर शांत कराया. हालांकि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ है.

प्रॉक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि कुछ स्टूडेंट देर रात सड़क पर खड़े होकर शोर मचा रहे थे. उन्हें हॉस्टल जाने के लिए कहा गया तो वे विरोध करने लगे. इसके कुछ देर बाद ही काफी संख्या में छात्र जुट गए. वे हंगामा करने लगे. शांत रहने की अपील के बावजूद वे नहीं मान रहे थे. इसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा.

एसीपी ने घटना के बारे में बताया.

एसीपी बोले-स्थिति सामान्य : मामले में एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि रात को बिरला के छात्रों व सुरक्षा कर्मियों में कुछ विवाद हो गया था. प्रॉक्टर ने सूचना दी कि स्थिति खराब हो गई है, तत्काल फोर्स की जरूरत है. इसके बाद फोर्स के साथ हम लोग मौके पर पहुंचे. छात्रों को समझाया, अभी स्थिति सामान्य है. वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन मामले में चुप्पी साधे हुए हैं.

बीएचयू में लगातार 2 दिनों से चल रहा प्रदर्शन : BHU में बीते 2 दिनों से लगातार किसी न किसी विषय को लेकर के छात्र विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. दो दिन पहले बीएचयू में महिला महाविद्यालय की एक छात्रा की अचानक मौत हो गई. छात्रा किसी काम से जा रही थी. इस दौरान अचानक बेहोश हो गई थी. अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

बीएचयू में पहुंची पुलिस.
बीएचयू में पहुंची पुलिस.

मामले में छात्रा के परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई थी. वहीं इस मामले को लेकर भी NSUI के कार्यकर्ताओं ने डीन ऑफ स्टूडेंट कार्यालय के बाहर नारेबाजी की थी.

विवि प्रशासन पर लगाया था लापरवाही का आरोप : NSUI के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था. कार्यकर्ताओं का कहना था कि महिला महाविद्यालय की छात्रा को सही समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली, जिससे उसकी जान चली गई. यह पहली बार नहीं है जब बीएचयू प्रशासन की लापरवाही से किसी स्टूडेंट की मौत हुई है.

इसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं. जांच के लिए समिति का गठन भी हुआ लेकिन आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है. छात्रों ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए.

