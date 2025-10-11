ETV Bharat / state

बीएचयू में आधी रात बवाल; छात्रों व सुरक्षाकर्मियों में चले ईंट-पत्थर, स्टूडेंट बोले- 2 छात्रों की पिटाई की गई

आधी रात बीएचयू में पथराव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 11, 2025 at 3:10 PM IST 3 Min Read

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुक्रवार की रात को फिर से बवाल हो गया. बिरला चौराहे पर छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले. छात्रों ने सुरक्षकर्मियों पर 2 छात्रों की पिटाई करने का आरोप लगा दिया. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने समझा-बुझाकर शांत कराया. हालांकि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ है. प्रॉक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि कुछ स्टूडेंट देर रात सड़क पर खड़े होकर शोर मचा रहे थे. उन्हें हॉस्टल जाने के लिए कहा गया तो वे विरोध करने लगे. इसके कुछ देर बाद ही काफी संख्या में छात्र जुट गए. वे हंगामा करने लगे. शांत रहने की अपील के बावजूद वे नहीं मान रहे थे. इसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा. एसीपी ने घटना के बारे में बताया. (Video Credit; ETV Bharat) एसीपी बोले-स्थिति सामान्य : मामले में एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि रात को बिरला के छात्रों व सुरक्षा कर्मियों में कुछ विवाद हो गया था. प्रॉक्टर ने सूचना दी कि स्थिति खराब हो गई है, तत्काल फोर्स की जरूरत है. इसके बाद फोर्स के साथ हम लोग मौके पर पहुंचे. छात्रों को समझाया, अभी स्थिति सामान्य है. वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन मामले में चुप्पी साधे हुए हैं.