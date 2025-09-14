ETV Bharat / state

सक्ती में मासूम बच्ची से हैवानियत, पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने 45 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

POCSO ACT
सक्ती में मासूम बच्ची से हैवानियत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सक्ती: 45 साल के अधेड़ ने 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया. आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा. आरोपी की धमकी से डरी बच्ची की जब तबीयत खराब होने लगी तब उसके परिजनों को पूरी घटना की जानकारी लगी. परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत सक्ती पुलिस से की. सक्ती पुलिस ने फरियादी परिवार की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की उम्र 45 साल है. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

मासूम बच्ची के साथ गलत काम: सक्ती पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने घर पर अकेली थी. उसी वक्त आरोपी बच्ची के घर पहुंचा. आरोपी ने बच्ची को बहलाया और अपने साथ घुमाने का झांसा देकर ले गया. बच्ची को आरोपी अपने घर ले गया और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. बच्ची जब अपने घर वापस आई तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. बच्ची ने पूरी वारदात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी.

सक्ती में मासूम बच्ची से हैवानियत (ETV Bharat)

वारदात को अंजाम 45 साल के शख्स ने दिया है. हमने आरोपी को शिकायत दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है: मनीष कुंवर, एसडीओपी, सक्ती

पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज: पीड़ित बच्ची और परिजनों की शिकायत मिलने पर सक्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म,पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

15 अप्रैल 2025: रायपुर शहर के पॉश इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम किए जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई. पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोस में ही रहने वाले एक नाबालिग को हिरासत में लिया.

8 अप्रैल 2025: दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया गया फिर उसकी हत्या कर दी गई. जांच के दौरान वारदात को अंजाम देने वाला परिचित ही निकला.

13 नवंबर 2024: सरगुजा में 12 साल की गलत काम करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कमलेश जगदल्ला ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी. इसके साथ ही उस पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

मासूम बच्ची से उठक बैठक कराने वाली टीचर बर्खास्त, प्रभारी प्राचार्य की भी छुट्टी
रायपुर में मासूम बच्ची से हुआ गलत काम, पुलिस ने नाबालिग को लिया हिरासत में
बच्ची से अनाचार मामले में बयानबाजी,कांग्रेस का सरकार से सवाल, गृहमंत्री बोले जल्द ही मामला होगा स्पष्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAKTIPOCSO ACTJAIL ON JUDICIAL REMANDMALKHARODA POLICE STATIONPHYSICALLY ASSAULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.