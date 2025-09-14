ETV Bharat / state

सक्ती में मासूम बच्ची से हैवानियत, पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

मासूम बच्ची के साथ गलत काम: सक्ती पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने घर पर अकेली थी. उसी वक्त आरोपी बच्ची के घर पहुंचा. आरोपी ने बच्ची को बहलाया और अपने साथ घुमाने का झांसा देकर ले गया. बच्ची को आरोपी अपने घर ले गया और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. बच्ची जब अपने घर वापस आई तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. बच्ची ने पूरी वारदात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी.

सक्ती: 45 साल के अधेड़ ने 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया. आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा. आरोपी की धमकी से डरी बच्ची की जब तबीयत खराब होने लगी तब उसके परिजनों को पूरी घटना की जानकारी लगी. परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत सक्ती पुलिस से की. सक्ती पुलिस ने फरियादी परिवार की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की उम्र 45 साल है. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

वारदात को अंजाम 45 साल के शख्स ने दिया है. हमने आरोपी को शिकायत दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है: मनीष कुंवर, एसडीओपी, सक्ती

पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज: पीड़ित बच्ची और परिजनों की शिकायत मिलने पर सक्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म,पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

