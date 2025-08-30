ETV Bharat / state

रेप नहीं कर पाया तो रस्सी से घोंट दिया बच्ची का गला, गांव का ही अधेड़ निकला कातिल, ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी - BLIND MURDER FIROZABAD

फिरोजाबाद में तीन दिन पहले खेत में मिला था बच्ची का शव, पुलिस ने गांव के ही अधेड़ आरोपी को किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद पुलिस ने हत्या का किया खुलासा. (Firozabad Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 1:47 PM IST

फिरोजाबाद: जिले के थाना रजावली क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. एसओजी, सर्विलांस और थाना रजावली पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 27 अगस्त को एक व्यक्ति ने थाना रजावली में तहरीर दी थी कि रोज की तरह वह अपनी बेटी काजल के साथ बकरियां चराने गया था. मोबाइल फोन अपनी बेटी को देकर घर चला गया था. कुछ देर बाद जब बकरियों के पास पहुंचा तो बेटी गायब मिली और फोन भी स्विच ऑफ था. बाद में पुलिस ने तलाशी के दौरान बाजरे के खेत से बच्ची का शव बरामद किया था. पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन शव मिलने के बाद हत्या और पोक्सो एक्ट की धाराओं बढ़ोतरी की.

एसपी सिटी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया था. गांव के ही 10-15 लोगों से पूछताछ की गयी. इस दौरान गांव के ही अधेड़ ध्यानपाल उर्फ पप्पू की भूमिका संदिग्ध मिली. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला उजागर हो गया.

पूछताछ में आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू ने बताया कि वह बच्ची को बहला-फुसलाकर बाजरे के खेत में ले गया था. खेत में वह बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश के लेकिन सफल नहीं हो पाया. बच्ची ने परिजनों को सच बताने की बात कही तो वह डर गया. इसके बाद रस्सी का फंदा डालकर बच्ची हत्या कर दी और शव को खेत में छुपाकर मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया.

एसपी ने बताया कि इस घटना के लिए गठित पांच पुलिस टीमों ने साक्ष्यों और सुरागरसी के आधार पर आरोपी को एटा-टूंडला रोड पर उत्तमगढ़ी के पास से गिरफ्तार किया है. बरामद मोबाइल फोन आरोपी ने खेत के पास बने घूरे में छुपा रखा था. एसएसपी सौरभ दीक्षित ने घटना का खुलासा करने वाली टीमों को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

