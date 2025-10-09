महू में डिवाइडर से टकराकर वैन पर पलटी कार, आग लगने से 2 जिंदा जले, 4 की मौत
महू के समीप एबी रोड पर भीषण हादसा, कार और वैन की टक्कर, वैन में आग लगने से 2 लोग जिंदा जले. 4 की मौत.
महू: मध्य प्रदेश के महू में आगरा-मुंबई हाईवे पर बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो लोगों की जलकर मौत हो गई. वहीं दो अन्य लोगों की दबने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, महू एबी रोड के पास अवलाय गांव में कार एक वैन पर पलट गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद वैन में भीषण आग लग गई और उसमें सवार दो लोगों की जलकर मौत हो गई. वहीं स्विफ्ट कार में सवार दो लोगों की दबाने से मौत हो गई. 2 लोग घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.
डिवाइडर से टकराकर वैन पर पलटी कार
महू के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी के अनुसार, ''वैन धामनोद से मानपुर की ओर जा रही थी. वहीं स्विफ्ट डिजायर कार मानपुर से धामनोद की ओर जा रही थी. तभी तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर डिवाइडर पार कर मानपुर आ रही वैन पर पलट गई. गैस किट के कारण वैन में आग लग गई, जिससे वैन में सवार दो लोग जिंदा जल गए. हादसे में रवींद्र निवासी धामनोद व एक अन्य की मौत हो गई. हाईवे पर हुए इस हादसे में कुल चार लोगों की मौत हो गई है.
हादसे में चार लोगों की मौत
हाईवे पर हुए इस हादसे में गोलू निवासी बसौड़ा धरमपुरी और संजय निवासी बगवाना घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि गाड़ियों की भिड़ंत के तत्काल बाद वैन में आग लग गई थी. आग इतनी भीषण थी की वैन में सवार दो लोगों को निकालने का भी मौका नहीं मिला और वे लोग जिंदा जल गए. सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अब पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है.