तुगलकाबाद में STF ने मुठभेड़ में मेवाती गैंग के गैंगस्टर को दबोचा, गोली लगने से बदमाश घायल - MEWATI GANGSTER ARRESTED IN DELHI

दिल्ली के तुगलकाबाद गांव के पास दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मेवात गैंग के एक एटीएम लुटेरे और ऑटो-लिफ्टर को गिरफ्तार किया है.

मुठभेड़ में मेवाती गैंगस्टर गिरफ्तार
मुठभेड़ में मेवाती गैंगस्टर गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 8:59 PM IST

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद गाँव के पास दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मेवात गैंग के एक एटीएम लुटेरे और ऑटो-लिफ्टर को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के STF की टीम और मेवाती बदमाश के बीच में हुई इस मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां चली है. पता चला कि लुटेरे पप्पी उर्फ पप्पू के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी है. घायल होने के बाद उसे नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

मुठभेड़ में मेवाती गैंगस्टर गिरफ्तार: हेमंत तिवारी, डीसीपी साउथ ईस्ट के अनुसार गिरफ्तार पप्पी उर्फ पप्पू को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल स्टेट की पुलिस तलाश कर रही थी. इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और यह कई मामलों में वांटेड था. साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली के इलाकों में पिछले कुछ अरसे से हो रही ताबड़तोड़ वारदात में पुलिस छानबीन कर रही थी. जो ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार हुआ है, वह बाइक चोरी की एक दर्जन से ज्यादा वारदातों में शामिल था. आरोपी के पास से पिस्टल, चार ज़िंदा कारतूस और एक चोरी की पल्सर बाइक भी बरामद की गई है. आगे की जांच अभी की जा रही है.

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार: बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 28 अगस्त को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों को न्यू अशोक नगर इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है. उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश की पहचान कार्तिक जाखड़ और दूसरे आरोपी का नाम कविश है. दोनों आरोपियों के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज हैं.

