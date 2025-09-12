'दिल्ली में आसान और पारदर्शी सफर की नई शुरुआत'; ... DTC बसों में मेट्रो-स्टाइल कैशलेस टिकटिंग की सुविधा
मेट्रो की तरह अब बसों में भी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू होगा.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही बस सेवाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. मेट्रो की तरह अब बसों में भी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू होगा. यह व्यवस्था यात्रियों को न केवल कैशलेस सफर की सुविधा देगी बल्कि टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक आसान और पारदर्शी भी बनाएगी.
दरअसल, इस नई व्यवस्था के तहत यात्री बस में चढ़ते समय अपने कार्ड को पंच करेंगे और उतरते समय दोबारा कार्ड पंच करने पर किराया अपने आप मेट्रो की तर्ज पर कट जाएगा. शुरुआत में यू स्पेशल बसों में परीक्षण के तौर पर लागू किया गया है. परीक्षण सफल रहने के बाद इसे राजधानी की सभी बसों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई गई है.
यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बस कंडक्टरों को एंड्रॉयड मशीनें भी दी जा रही है. इन मशीनों के जरिए वे यात्रियों को दैनिक पास, लेडी टिकट और सामान्य टिकट तुरंत जारी कर सकेंगे. नकद भुगतान के साथ-साथ यात्री डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई कर सकेंगे. इससे यात्रियों को छुट्टे पैसे की समस्या से निजात मिलेगी और किराए के लेन-देन में पारदर्शिता भी आएगी.
कॉमन मोबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा: डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया; ''इस नई व्यवस्था के तहत यात्री न केवल दिल्ली मेट्रो कार्ड बल्कि किसी भी राज्य का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) इस्तेमाल कर सकेंगे. यानी यदि कोई यात्री किसी अन्य राज्य से दिल्ली आता है तो वह अपने कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भी कैशलेस सफर कर सकेगा. इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एकरूपता आएगी. यात्रियों को विभिन्न शहरों में अलग-अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.''
यू स्पेशल बसों में ट्रायल शुरू: डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि फिलहाल यह नई व्यवस्था ‘यू स्पेशल’ बसों में ट्रायल के तौर पर लागू की गई है. इसमें सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं. अब 20 सितंबर के बाद इसे दिल्ली की सभी बसों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है. इसके शुभारंभ के लिए कश्मीरी गेट स्थित इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगी.
असुविधा से बचेंगे यात्री: परिवहन विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार का मानना है कि यह कदम न केवल यात्रियों को कैशलेस सफर की सुविधा देगा बल्कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और किफायती बनाएगा. कैशलेस भुगतान से न सिर्फ लेन-देन की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि टिकटिंग प्रक्रिया में भी समय की बचत होगी. इसके साथ ही यात्री असुविधा से भी बचेंगे. मेट्रो व बस सेवाओं में कॉमन मोबिलिटी कार्ड की स्वीकार्यता बढ़ने से यात्री दोनों साधनों का सहज व सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे.
रोजाना 40 लाख यात्री बसों में करते हैं सफर: करीब 40 लाख से अधिक लोग रोजाना राजधानी दिल्ली की बसों से सफर करते हैं. ऐसे में कैशलेस टिकटिंग व्यवस्था का व्यापक प्रभाव पड़ेगा. यह पहल आने वाले समय में देशभर के अन्य परिवहन निगमों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकती है. सभी बसों में ये व्यवस्था लागू होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.
