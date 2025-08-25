नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ज्यादा किराया देना पड़ेगा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नया किराया स्लैब सोमवार से लागू हो गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने एक रुपये से पांच रुपये तक किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.
वहीं, सामान्य लाइनों पर किराया एक रुपये से चार रुपये तक बढ़ाया गया है. जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर अधिकतम पांच रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया. दिल्ली मेट्रो में आठ साल बाद ये किराया बढ़ाया गया है. इस बढ़ोतरी को लेकर जहां मेट्रो यात्रियों में नाराजगी है तो वहीं आम आदमा पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधा है.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यह बढ़ोतरी दूरी के अनुसार तय की है. किराये में मामूली लगने वाली यह बढ़ोतरी आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. मेट्रो का रोजाना इस्तेमाल करने वाले यात्रियों का कहना है कि सरकार धीरे-धीरे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है. एक यात्री ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि रोज़गार पहले ही नहीं है और ऊपर से किराए में लगातार बढ़ोतरी गरीबों पर सीधी मार है. मेट्रो को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवा माना जाता था, लेकिन अब दैनिक यात्रा करना मुश्किल होता जा रहा है.
मेट्रो की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं
यात्री चंचल का कहना था कि किराए में बढ़ोतरी से सबसे बड़ी समस्या छुट्टे पैसों की होगी. पहले से ही टिकट काउंटर पर छुट्टे पैसे को लेकर परेशानी रहती थी, अब जब किराया बढ़ा दिया गया है तो यात्रियों और कर्मचारियों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी. उनका कहना है कि राउंड फिगर से हटकर किराया तय करना यात्रियों को और अधिक असुविधा देगा.
एक अन्य यात्री ने कहा कि एक रुपये भी गरीब की जेब पर असर डालता है. अतिरिक्त किराया लेने के बाद भी मेट्रो की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं होता है. ट्रेनें रोज़ाना ठसाठस भरी रहती हैं, सुरक्षा इंतज़ाम कमजोर हैं और आए दिन चोरी जैसी घटनाएं होती रहती हैं. फिर भी किराए में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है.
सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर निशाना
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने किराए में बढ़ोतरी की निंदा की है. उन्होंने X पर पोस्ट किया, “मेट्रो का किराया कैसे बढ़ गया? दिल्ली की भाजपा सरकार जवाब दे. क्या दिल्ली सरकार के नॉमिनी ने बोर्ड में किराया बढ़ाने का विरोध किया? दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी?” उनकी इस टिप्पणी ने दिल्ली सरकार और DMRC के बीच तनाव को उजागर किया है. साथ ही यह भी लिखा, “दिल्ली मेट्रो किराया बढ़ोतरी पर सवाल, जनता पर बोझ क्यों?” चुनाव से पहले संकल्प पत्र में भाजपा का वादा था - छात्रों के लिए मेट्रो फ्री करेंगे,चुनाव के बाद - मेट्रो के किराए में 10% बढ़ोतरी, भाजपा ने झूठ, धोखाधड़ी और वोट चोरी कर के सरकार तो बना ली मगर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको परेशान ना किया हो... "
मेट्रो ने 8 साल बाद बढ़ाया किराया
बता दें कि डीएमआरसी ने साल 2017 में आखिरी बार चौथी किराया निर्धारण समिति की सिफारिश पर मेट्रो के किराया में बढ़ोतरी की थी. मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से औसतन 60 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं. हालांकि, 8 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों को मिलाकर 81,87,674 यात्रियों ने यात्रा की, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक यात्रा का रिकॉर्ड है.
