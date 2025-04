ETV Bharat / state

कानपुर के 5 नए मेट्रो स्टेशनों को मिली एनओसी, 24 को पीएम मोदी जनता को सौपेंगे - KANPUR 5 NEW METRO STATIONS

5 अंडरग्राउंड स्टेशन को हरी झंडी, IIT से सेंट्रल तक दौड़ेगी मेट्रो ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 11, 2025 at 10:13 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 10:52 AM IST 2 Min Read

कानपुर : शहर के जिन पांच नए स्टेशन पर मेट्रो का संचालन होना है उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के मेट्रो रेल संरक्षण आयुक्त की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) गुरुवार देर शाम को जारी कर दी गयी. शहर में पिछले कई दिनों से इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि पीएम मोदी कानपुर आकर नए स्टेशंस पर मेट्रो के संचालन को हरी झंडी दिखाएंगे. ऐसे में अब UPMRC के अफसरों के पास सीएमआरएस की एनओसी आ गई तो अफसरों ने अपनी ओर से तैयारी और तेज कर दी हैं. अफसरों का दावा है, अगर पीएम मोदी आएंगे तो उन्हें कानपुर में मेट्रो के संचालन के दौरान कुछ स्टेशनों का सफर भी कराया जा सकता है. हालांकि अभी इस बात पर कोई अफसर सीधे तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है. शहर के प्रशासनिक अफसरों का दावा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में 24 अप्रैल को आ सकते हैं. वह कानपुर आकर जहां मेट्रो के बने पांच स्टेशनों पर मेट्रो संचालन की शुरुआत करेंगे. वहीं कानपुर में गोविंद नगर क्षेत्र स्थित निराला नगर के रेलवे मैदान में उनकी जनसभा भी कराई जा सकती है. कुछ दिनों पहले ही डीसीपी साउथ व एडीसीपी साउथ ने उस मैदान का निरीक्षण भी किया था.

हालांकि अभी प्रशासनिक अफसरों को यह तय करना है पीएम मोदी मेट्रो का सफर करेंगे या नहीं करेंगे. वहीं उनके लिए मेट्रो के एक स्टेशन से निराला नगर मैदान तक जाने के लिए हेलीपैड संबंधी व्यवस्थाओं को भी देखा जाएगा. 24 अप्रैल को पीएम मोदी के आने से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कानपुर आएंगे और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां परखेंगे. कानपुर की लाखों की आबादी आने वाले दिनों में अब मेट्रो के सफर का लुत्फ उठा सकेगी.

जनसंपर्क विभाग UPMRC के संयुक्त महाप्रबंधक, पंचानन मिश्रा ने कहा कि हमें पांच नए स्टेशनों पर मेट्रो के संचालन की सीएमआरएस से एनओसी मिल गयी है. अब मेट्रो के संचालन में कोई दिक्क़त नहीं आएगी. 24 अप्रैल को पीएम मोदी का कार्यक्रम भी कानपुर में प्रस्तावित है. उसी की तैयारियों में और तेजी से जुट गए हैं.

