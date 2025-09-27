बिहार पर 24 घंटे भारी, IMD ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट
बिहार में आज भी मौसम करवट बदलेगा. 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोग मौसम देखकर ही घर से बाहर निकलें.
Published : September 27, 2025 at 7:27 AM IST
पटना: बिहार में अभी भी मानसून सक्रिय है. जिससे बारिश होने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग पटना ने राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में मध्यम बारिश से लेकर तेज बारिश हो सकती है.
पिछले 24 घंटे में यहां हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की बात करें तो पटना, किशनगंज, नालंदा और बक्सर में तेज बारिश दर्ज की गई. वहीं, वैशाली में ठनका की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई है. जिससे उसकी मौत हो गई.
September 26, 2025
पटना समेत इन जिलों में येलो अलर्ट: कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल,औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी: मौसम विभाग पटना के अनुसार सभी येलो अलर्ट वाले जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की संभावना है. यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.
September 26, 2025
क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में नमी और हवा की स्थिति को देखते हुए एक अक्टूबर तक मानसून एक्टिव रहेगा. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी के लिए स्थिति अच्छी हैं.
मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.
September 26, 2025
प्रमुख शहरों का तापमान: मोतिहारी में 34.0 डिग्री सेल्सियस , शेखपुरा 36.2 डिग्री सेल्सियस, नालंदा में 35.8 डिग्री सेल्सियस, गया में 34.5 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में 35.0 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 34.5 डिग्री सेल्सियस और रोहतास में 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.
ये भी पढ़ें-