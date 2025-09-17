ETV Bharat / state

आज पूरे बिहार में बारिश को लेकर हाई अलर्ट, जानें अपने जिले का हाल

आज पूरे बिहार में जमकर बारिश होगी. मौसम विभाग पटना ने बारिश और ठनका गिरने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

BIHAR WEATHER UPDATE
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
पटना: बिहार में अभी भी मानसून सक्रिय है. जिससे बारिश का सिलसिला जारी है. इसी बीच मौसम विभाग के अनुसार 36 जिलों में येलो अलर्ट, जबकि 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में येलो अलर्ट: पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नवादा, गया, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीवान, लखीसराय, औरंगाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, बक्सर, दरभंगा, जहानाबाद, कैमूर, अरवल, भोजपुर और बेगूसराय में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी: मौसम विभाग पटना के अनुसार इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

दो जिलों ऑरेंज अलर्ट: पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी में बढ़ोतरी हो रही है. जिससे प्रदेश में मानसून सक्रिय है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.

पिछले 24 घंटे पटना में हुई सबसे ज्यादा बारिश: पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है,जबकि मुंगेर, नवादा, और अररिया में हल्की बारिश हुई है. लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है. जिससे पटना, वैशाली और भागलपुर के लोगों को परेशानी हो रही है.

बिहार में इतनी हुई बारिश: इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 858 मिमी बारिश होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 592 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से 31 प्रतिशत कम बारिश है.

प्रमुख शहरों का तापमान: शेखपुरा में 31.3 डिग्री सेल्सियस , सिवान में 31.8 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 31.6 डिग्री सेल्सियस, गया में 31.2 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 31.2 डिग्री सेल्सियस, मधेपुरा में 27.3 डिग्री सेल्सियस, पटना में 27.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

BIHAR WEATHERबिहार मौसमPATNA NEWSBIHAR WEATHER UPDATE

