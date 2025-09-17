ETV Bharat / state

आज पूरे बिहार में बारिश को लेकर हाई अलर्ट, जानें अपने जिले का हाल

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 17, 2025 at 7:44 AM IST 3 Min Read