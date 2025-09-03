ETV Bharat / state

बिहार में आज फिर बारिश मचाएगी तबाही!, 23 जिलों में अलर्ट जारी - BIHAR WEATHER UPDATE

बिहार में आज फिर मौसम करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग ने बारिश और ठनका गिरने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
पटना: बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय है. मौसम विभाग पटना ने भारी बारिश को लेकर 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, नेपाल में हो रही बारिश की वजह से सुपौल में कोसी नदी उफान पर है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद शामिल है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, , मधेपुरा, सहरसा, खगाड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

11 सिंतबर से बढ़ेगा मानसून: मौसम विभाग पटना के अनुसार बिहार में मानसून अभी थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन 11 सिंतबर से 18 सितंबर के बीच कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इससे शहरों में जलभराव की समस्या पैदा होगा, लेकिन किसानों को राहत जरूर मिलेगी.

24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश: बीते 24 घंटे में कैमूर, जमुई और मुंगेर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. बिहार में इस बार अब तक सामान्य से करीब 29 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुछ जिलों में बारिश की कमी 61 प्रतिशत तक बनी हुई है.

