बिहार के इन 35 जिलों में दशहरा पर फुल फॉर्म में रहेगा मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

बिहार में आज भी मौसम करवट बदलेगा. जिससे 35 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जानें अपने जिले का हाल

BIHAR WEATHER UPDATE
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2025 at 7:24 AM IST

2 Min Read
पटना: बिहार में आज भी जमकर बादल बरसेंगे. ऐसे में मौसम विभाग पटना ने 35 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार संभावना है कि आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी.

आकाशीय बिजली से बच्ची की मौत: सीतामढ़ी में देर शाम भारी बारिश हुई है. इसी बीच आकाशीय बिजली भी गिरी है. जिसकी चपेट में 10 वर्षीय बच्ची आ गई है. घटना के बाद किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी: गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हो रहा है. यह सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा.

मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी: मौसम विभाग पटना के अनुसार सभी येलो अलर्ट वाले जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की संभावना है. यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

प्रमुख शहरों का तापमान: मोतिहारी में 34.0 डिग्री सेल्सियस , शेखपुरा 33.1 डिग्री सेल्सियस, नालंदा में 34.5 डिग्री सेल्सियस, गया में 32.9 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में 33.6 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 33.1 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 34.0 डिग्री सेल्सियस और पटना में 34.0 में डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.

