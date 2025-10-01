बिहार के इन 24 जिलों में आज बारिश और ठनका मचाएगा तबाही!, IMD ने जारी किया अलर्ट
बिहार में आज से मानसून सक्रिय हो गया है. सीमांचल के जिलों में आज से बारिश का दौर शुरू हो गया है.
Published : October 1, 2025 at 7:28 AM IST
पटना: बिहार में आज से मौसम ने रफ्तार पकड़ ली है. जिससे मौसम विभाग पटना ने राज्य के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है. विशेषतौर पर पूर्वी और उत्तरी बिहार में जमकर बादल बरसेंगे.
इन जिलों में येलो अलर्ट जारी: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर और खगड़िया में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
September 30, 2025
मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी: मौसम विभाग पटना के अनुसार सभी येलो अलर्ट वाले जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की संभावना है. यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.
क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 30 सिंतबर से उत्तर अंडमान सागर के ऊपर हवा का एक चक्रवातीय क्षेत्र बना है. जिससे 1 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हो रहा है. यह सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा.
September 30, 2025
प्रमुख शहरों का तापमान: मोतिहारी में 34.0 डिग्री सेल्सियस , शेखपुरा 33.1 डिग्री सेल्सियस, नालंदा में 34.5 डिग्री सेल्सियस, गया में 32.9 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में 33.6 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 33.1 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 34.1 डिग्री सेल्सियस और पटना में 34.0 में डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.
मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.
September 30, 2025
ये भी पढ़ें-