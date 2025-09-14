ETV Bharat / state

बिहार में बारिश का कहर!, 30 जिलों में अलर्ट, दीवार गिरने से महिला की हुई मौत

आज बिहार के 30 जिलों में बदरा बरसेंगे. मौसम विभाग पटना ने बारिश और ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

BIHAR WEATHER UPDATE
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2025 at 7:36 AM IST

3 Min Read
पटना: बिहार में बारिश का सिलसिला जारी है. इसी बीच मौसम विभाग पटना ने आज प्रदेश के 30 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में मौसम सामान्य रहेगा.

इन जिलों में येलो अलर्ट: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नवादा, गया, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज, सारण और बेगूसराय में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी: मौसम विभाग पटना के अनुसार इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी में बढ़ोतरी हो रही है. जिससे प्रदेश में मानसून सक्रिय है.

सारण में दीवार गिरने से महिला की मौत: सारण जिले की सबलपुर पश्चिमी पंचायत में वार्ड संख्या एक नौघरवा टोला के पास गंगा नदी के कटाव से 200 से अधिक घर गंगा में समा गए हैं. इसी बीच कटाव से घर की अधूरी दीवार अचानक लोगों के ऊपर गिर गई. जिससे तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है.

गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा: गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है. आलम यह है कि नदी की तेज धार से कटाव बढ़ने लगा है. जिससे यादोपुर -मंगलपुर पुल की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है. कटाव से बेतिया साइड का गाइड बांध बह गया है. हालात को देखते हुए विभाग की ओर से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. सैकड़ों मजदूरों के साथ ईसी बैग में बालू भरने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है, ताकि कटाव को रोका जा सके.

बिहार में इतनी हुई बारिश: इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 858 मिमी बारिश होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 592 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से 31 प्रतिशत कम बारिश है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.

प्रमुख शहरों का तापमान: शेखपुरा में 30.9 डिग्री सेल्सियस , मोतिहारी में 33.4 डिग्री सेल्सियस, बांका में 30.3 डिग्री सेल्सियस, छपरा में 30.9 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 33.2 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर में 34.2 डिग्री सेल्सियस, पटना में 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

