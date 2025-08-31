ETV Bharat / state

बिहार में आज एक बार फिर बारिश का दिखेगा रौद्र रूप, इन जिलों में अलर्ट जारी - BIHAR WEATHER UPDATE

बिहार में आज भी मानसून सक्रिय है. जिससे कई जिलों में भारी बारिश और व्रजपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कॉन्सेप्ट इमेज
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 6:55 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 7:07 AM IST

पटना: बिहार में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग पटना के अनुसार 25 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा राजधानी पटना, बेगूसराय और मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.

इन जिलों में येलो अलर्ट: जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और खगड़िया शामिल है.

वज्रपात की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

शनिवार को इन जिलों में हुई बारिश: बीते शनिवार को कटिहार, सुपौल और बक्सर में सबसे तेज बारिश हुई है, जबकि राजधानी पटना में बादल छाए रहे. बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. शाम्हो प्रखंड का बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर से सड़क संपर्क टूट गया है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

1 सितंबर से फिर मानसून होगा एक्टिव: बिहार में इस बार अब तक 542.9 मिमी बारिश ही दर्ज हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 732 मिमी होना चाहिए था. यानी इस बार 26% कम वर्षा हुई है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर से मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा.

PATNA NEWSBIHAR MONSOONBIHAR WEATHERबिहार मौसमBIHAR WEATHER UPDATE

