ETV Bharat / state

आज पूरे बिहार में होगी झमाझम बारिश, IMD पटना ने जारी किया येलो अलर्ट

आज पूरे बिहार में बारिश होने वाली है. जिससे मौसम विभाग पटना ने बारिश और ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

BIHAR WEATHER UPDATE
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 7:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में मानसून सक्रिय होने के साथ-साथ मजबूत हो गया है. यही कारण है कि आज पूरे राज्य में बदरा जमकर बरसेंगे. इस संबंध में मौसम विभाग पटना ने सभी जिलों में भारी बारिश के साथ-साथ गरज को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

पूरे राज्य में होगी भारी बारिश: जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर,भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया शामिल है.

अगले सप्ताह तक मानसून रहेगा सक्रिय: मौसम विभाग पटना के अनुसार इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही अगले सप्ताह तक मानसून और मजबूत होने की आशंका है. जिससे इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई बारिश: बात अगर पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की करें तो सबसे ज्यादा बारिश पटना, आरा, समस्तीपुर, सारण, बक्सर, बेतिया, सुपौल, भागलपुर और जमुई में हुई है. यहां पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली. वहीं, गंडक बराज से एक लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

बिहार में इतनी हुई बारिश: इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 858 मिमी बारिश होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 592 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से 31 प्रतिशत कम बारिश है.

कुछ जिलों का तापमान: शेखपुरा में 34.2 डिग्री सेल्सियस , मोतिहारी में 34.2 डिग्री सेल्सियस, बांका में 34.3 डिग्री सेल्सियस, छपरा में 34.3 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 34.4 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर में 34.9 डिग्री सेल्सियस, पटना में 36.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

BIHAR WEATHER UPDATE
मौसम विभाग पटना ने जारी किया चार्ट (मौसम विभाग पटना)

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR MONSOONबिहार मौसमPATNA NEWSBIHAR WEATHERBIHAR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.