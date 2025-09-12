ETV Bharat / state

आज पूरे बिहार में होगी झमाझम बारिश, IMD पटना ने जारी किया येलो अलर्ट

अगले सप्ताह तक मानसून रहेगा सक्रिय: मौसम विभाग पटना के अनुसार इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही अगले सप्ताह तक मानसून और मजबूत होने की आशंका है. जिससे इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

पूरे राज्य में होगी भारी बारिश: जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर,भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया शामिल है.

पटना: बिहार में मानसून सक्रिय होने के साथ-साथ मजबूत हो गया है. यही कारण है कि आज पूरे राज्य में बदरा जमकर बरसेंगे. इस संबंध में मौसम विभाग पटना ने सभी जिलों में भारी बारिश के साथ-साथ गरज को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई बारिश: बात अगर पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की करें तो सबसे ज्यादा बारिश पटना, आरा, समस्तीपुर, सारण, बक्सर, बेतिया, सुपौल, भागलपुर और जमुई में हुई है. यहां पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली. वहीं, गंडक बराज से एक लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

बिहार में इतनी हुई बारिश: इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 858 मिमी बारिश होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 592 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य बारिश से 31 प्रतिशत कम बारिश है.

कुछ जिलों का तापमान: शेखपुरा में 34.2 डिग्री सेल्सियस , मोतिहारी में 34.2 डिग्री सेल्सियस, बांका में 34.3 डिग्री सेल्सियस, छपरा में 34.3 डिग्री सेल्सियस, रोहतास में 34.4 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर में 34.9 डिग्री सेल्सियस, पटना में 36.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग पटना ने जारी किया चार्ट (मौसम विभाग पटना)

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, जबकि बिजली के खुले तारों से दूर रहे और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों.

