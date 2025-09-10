ETV Bharat / state

बिहार में आज होगी आफत की बारिश!, 38 जिलों में अलर्ट जारी

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 10, 2025 at 7:26 AM IST 2 Min Read