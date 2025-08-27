पटना: बिहार में मानसून सक्रिय है. जिससे आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग पटना के अनुसार राज्य के 13 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. बारिश होने से कई जगहों पर बाढ़ आ गई है. जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इन जिलों में येलो अलर्ट: सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

बाढ़ से तबाही: बता दें कि बाढ़ की वजह से 10 जिलों में करीब 17 लाख लोग प्रभावित हैं. शासन-प्रशासन द्वारा राहत-बचाव कार्य जारी है. बाढ़ का सबसे ज्यादा असर भागलपुर में हैं. यहां पर 343 गांवों के लोग बाढ़ की चपेट में हैं. बेगूसराय के 187 और वैशाली जिले के 76 गांवों में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है.

इन दिनों होगी भारी बारिश: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 27 अगस्त के बाद लो प्रेशर-एरिया बनने की आशंका है. जिससे इसका असर बिहार पर पड़ेगा और 28 और 29 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन और व्रजपात के साथ भारी बारिश होगी.

बिहार में अब तक 27 प्रतिशत कम हुई बारिश: बिहार में इस बार अब तक 544 बारिश दर्ज की गई है, जबकि अगस्त के अंत तक 741 मिमी वर्षा होनी चाहिए थी. यानी अब तक औसतन 27 फीसदी कम बारिश हुई है. बीते सोमवार को गया में 76 एमएम, रोहतास में 70 एमएम, वैशाली में 21 एमएम, सीवान में 20 एमएम और शेखपुरा में 19 एमएम बारिश हुई है.

