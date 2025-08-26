पटना: बिहार में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग पटना के अनुसार 24 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. बारिश होने से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं.

इन जिलों में येलो अलर्ट: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. मौसम विभाग का कहना है 31 अगस्त तक राज्य में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है.

24 घंटों में 7 से 10 मिमी हुई बारिश: बिहार में इस बार अब तक 542.9 मिमी बारिश ही दर्ज हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 732 मिमी होना चाहिए था. यानी इस बार 26% कम वर्षा हुई है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

पटना में जलजमाव: बता दें कि बीते दिन पटना, छपरा, बेगूसराय, नालंदा और जहानाबाद में बारिश हुई थी. जिससे राजधानी पटना के कई इलाकों में जनजमाव हो गया था. साथ ही मोमिंदपुर पंचायत के लगभग 6 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे.

ये भी पढ़ें-