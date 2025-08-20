ETV Bharat / state

बिहार के सभी 38 जिलों में आज होगी भयंकर बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

बिहार में आज फिर मौसम करवट बदलेगा. जिससे सभी जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 7:28 AM IST

पटना: बिहार में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग पटना के अनुसार राज्य के सभी 38 जिलों में भारी बारिश होगी. जिससे 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

18 जिलों में येलो अलर्ट: जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, सारण,वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और अरवल शामिल है.

ठनका गिरने की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 21 आगस्त के बाद मानसून पूरी तरह से सक्रिय होगा.

24 घंटों में 7 से 10 मिमी हुई बारिश: बिहार में इस बार 498.9 मिमी बारिश ही दर्ज हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 666.9 मिमी होना चाहिए था. यानी इस बार 25% कम वर्षा हुई है. पिछले 24 घंटों में बिहार में 7 से 10 मिमी की वर्षा दर्ज की गई है.

प्रमुख जिलों का तापमान: पश्चिमी चंपारण में 35.4 °C, बांका में 30.4°C, सासाराम में 31.9°C, गया में 32.2°C, मुजफ्फरपुर में 33.7°C, पूर्णिया में 34.0°C, सुपौल में 64.6°C, पटना में 34.3°C, दरभंगा में 35.2°C और छपरा में 35.3°C तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

