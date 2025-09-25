ETV Bharat / state

बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, नालंदा में ठनका गिरने से 2 लोगों की हुई मौत

Published : September 25, 2025 at 7:34 AM IST