झारखंड में आने वाले दिनों में वज्रपात का खतरा, गुरुवार को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी!

रांचीः पर्व-त्यौहार के मौसम पर बारिश और वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है. झारखंडवासियों के लिए आने वाले कुछ दिन चुनौती भरे हो सकते हैं. अगले 14 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं तेज हवा के झोंके के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है. 11 सितंबर को राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जतायी गई है.

कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम केंद्र रांची ने 10 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे के बीच रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और रामगढ़ जिला के कुछ भागों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसका असर भी देखने को मिल रहा है. बुधवार को अपराह्न 3 बजते ही रांची का मौसम बदल गया है.

10 सिंतबर को बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, जामताड़ा, लातेहार, पलामू, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि 11 सिंतबर को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है.

अभी तक के मानसून का हाल

झारखंड में 1 जून से 10 सितंबर के बीच सामान्य की तुलना में 19 प्रतिशत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है. इस दौरान सामान्य बारिश का औसत 882.2 मिमी होता है. इसकी तुलना में 1053.7 मिमी बारिश हो चुकी है. पूर्वी सिंहभूम एकमात्र जिला है, जहां सामान्य से करीब 63 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. यह जिला लार्ज एक्सेस की कैटेगरी में है. इसके अलावा रांची, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, धनबाद और जामताड़ा में सामान्य से 23 से 54 प्रतिशत से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है. एकमात्र पाकुड़ ऐसा जिला है जहां सामान्य से करीब 24 फीसदी कम बारिश हुई है.